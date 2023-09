VW: Mega-Störung bei Autobauer! Produktion steht komplett still

Mega-Störung bei VW! Bei dem deutschen Autobauer steht die Produktion aktuell an allen Standorten komplett still. Die zentrale Infrastruktur des Konzerns ist ausgefallen.

Bei VW geht am Mittwoch (27. September) gar nichts mehr. Wie groß die Dimension der IT-Störung ist, ist derzeit allerdings unklar. Der Krisenstab wurde einberufen. Große Teile der IT und auch der produzierenden VW-Werke sollen betroffen sein. Das berichtet das „Handelsblatt“.

+++2-Euro-Münzen werden für 15.000 Euro gehandelt – wer hat diese Fehlprägungen?+++

VW: Notruf ausgefallen, Angriff von außen wohl unwahrscheinlich

Die Ursache ist laut VW noch nicht bekannt. Die Störung besteht bereits seit 12.30 Uhr. Nach Unternehmensangaben soll die Produktion im Stammwerk Wolfsburg sowie in Emden, Osnabrück und Zwickau stillstehen. Auch in den Büros am Hauptsitz Wolfsburg geht aktuell nichts. Wie groß die Störung tatsächlich ist, ist nicht bekannt.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Aus Konzernkreisen will das „Handelsblatt“ erfahren haben, dass der Notruf ausgefallen ist. Ein Angriff von Außen gilt als unwahrscheinlich. VW arbeitet mit Hochdruck daran, die Probleme zu beseitigen.

Wir berichten weiter.