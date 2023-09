VW atmet auf! Mega-Störung ist behoben – wie groß ist der Schaden?

Volkswagen hat nach eigenen Angaben die IT-Störung behoben, die die Produktion in mehreren Werken seit Mittwoch lahmgelegt hatte. Die Produktion fahre nun wieder hoch, sagte ein Sprecher des Autobauers am Donnerstagmorgen der dpa.

Bei VW war am Mittwoch (27. September) plötzlich gar nichts mehr gegangen. Wie groß die Dimension der IT-Störung war, konnte zunächst niemand abschätzen. Der Krisenstab wurde einberufen. Große Teile der IT und auch der produzierenden VW-Werke sollen betroffen gewesen sein. Das „Handelsblatt“ hatte zeurst darüber berichtet.

VW: Notruf ausgefallen, Angriff von außen wohl unwahrscheinlich

Die Ursache war laut VW zunächst nicht bekannt. Die Störung bestand seit 12.30 Uhr. Nach Unternehmensangaben stand die Produktion im Stammwerk Wolfsburg sowie in Emden, Osnabrück und Zwickau still.

Auch in den Büros am Hauptsitz Wolfsburg ging lange Zeit nichts. Wie groß die Störung tatsächlich war und welchen Schaden sie verursachte, wird man noch ermitteln müssen. Eine IT-Dienstleisterin spricht von einer weltweiten Störung.

„Wir haben auch keinen Zugriff auf unsere Systeme", schreibt eine Mitarbeiterin aus dem US-Bundestaat Tennessee (dort befindet sich das Werk Chattanooga ). „Ich arbeite seit über 12 Jahren für VW und habe bisher noch nichts vergleichbares erlebt", so die Beschäftigte weiter.

Aus Konzernkreisen will das „Handelsblatt“ erfahren haben, dass der Notruf ausgefallen ist. Ein Angriff von Außen gilt als unwahrscheinlich. VW arbeitet mit Hochdruck daran, die Probleme zu beseitigen.

Störung wohl noch bis Donnerstag

Auch die VW-Tochter Audi ist von der IT-Störung betroffen, wie eine Audi-Sprecherin am Abend auf Anfrage der dpa sagte. In welchem Umfang das der Fall sei, werde noch untersucht. Zu Auswirkungen im Ausland konnte der Konzernsprecher zunächst nichts sagen. Wann das Problem behoben sein werde und die Produktion wieder laufe, sei noch nicht abzuschätzen. VW und Audi geht davon aus, dass die Störung die IT mindestens bis Donnerstag beschäftigen werde.

„Überall stehen die Bänder still seit heute Nachmittag – auf der ganzen Welt. Audi und VW sind betroffen“, sagte eine IT-Dienstleisterin am Mittwochabend der dpa. „Wir haben ein Riesenproblem.“

Laut der „Bild“ habe es auch Porsche getroffen. Es gibt Implikationen auf fahrzeugproduzierende Werke“, erklärt der VW-Sprecher. „An der Behebung der Störung wird mit Hochdruck gearbeitet.“ (mit dpa)