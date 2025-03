Vodafone verkündet Ende einer Ära – Kunden rasten aus

Overview: Langjährige Vodafone-Kunden müssen sich von einem beliebten Service verabschieden. Doch das ist noch nicht alles.

Für Vodafone-Kunden wird sich in wenigen Wochen viel ändern. Der Telekommunikationsanbieter stampft einen beliebten Tarif einfach ein.

Doch wer jetzt befürchtet, bald draufzahlen zu müssen, kann durchatmen. Die Änderung bei Vodafone hat nämlich für viele Kunden einen Vorteil.

Vodafone verabschiedet sich von diesem Tarif

Das Mobilfunknetz in Deutschland wird stetig verbessert und so arbeiten auch Telekommunikationsdienstleister wie Vodafone fortwährend an ihrem Service und ihren Tarifen. Dazu gehört allerdings jetzt auch das Ende einer Ära.

Wie „Inside Digital“ berichtet, wird der Tarif „CallYa Digital“ eingestellt. Das flexible Modell hatte nur eine Laufzeit von vier Wochen, beinhaltete 35 GB Datenvolumen für 19,99 Euro. Ab dem 9. April wird es diese Option für Vodafone-Nutzer nicht mehr geben. Stattdessen wird der „CallYa Digital“-Tarif durch den „CallYa Allnet Flat L-Tarif“ ersetzt – zum großen Vorteil der Kunden.

Durch die Änderung ab 9. April wird der L-Tarif nämlich nicht mehr nur 30 GB Datenvolumen bieten, sondern 60 GB zum gleichbleibenden Preis für 19,99 Euro. Auch die Laufzeit von vier Wochen bleibt bestehen, Kunden können sich also alle vier Wochen von dem Tarif trennen.

Kunden – oder die, die es werden möchten – können sich aber noch über eine weitere Neuerung freuen. Vodafone wird den neuen Tarif „CallYa One“ einführen, der sich an Einsteiger richten soll. „CallYa One“ kostet nur einen Euro pro Tag ab dem ersten Anruf oder der ersten SMS und beinhaltet ein Datenvolumen von 50 MB pro Tag.

Aber auch langjährige Vodafone-Kunden, die den Anbieter für ihr Festnetz nutzen, profitieren ab April. Alle Prepaid-Karten eines Haushaltes erhalten 1 GB Datenvolumen im Monat. Die Änderung wird automatisch umgesetzt und erfordert von Kunden weder zusätzliche Kosten noch Aufwand. Vodafone-Nutzer können eigentlich nur profitieren und sich in Zeiten steigender Preise über die Umstrukturierung wirklich freuen.