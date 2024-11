Vodafone-Kunden haben vergeblich gehofft – jetzt erreicht sie die bittere Nachricht

Wer einen Mobilfunk- oder Internettarif abschließen will, hat heutzutage die Qual der Wahl. Vodafone, O2, Telekom – oder doch lieber ein Vertrag beim Lieblingsdiscounter?

Unentschlossenen können häufig Test-Berichte weiterhelfen, um endlich Licht ins Dunkel zu bringen und auf einen Blick den besten Tarif ausfindig zu machen. Aber gerade bei solch einem Test-Vergleich muss Vodafone jetzt mal wieder eine Schlappe ertragen.

Vodafone-Kunden haben es nicht kommen sehen

Denn bei den Netztests der Fachzeitschriften „Connect“ und „Chip“ wurde jetzt erneut einstimmig die Deutsche Telekom zum Testsieger gekürt. Schon zum 17. Mal infolge konnte der Mobilfunkanbieter bereits bei „Connect“ erneut die Note „überragend“ abräumen.

Vodafone-Kunden können dabei nur wieder hilflos zusehen. Zwar räumte der Telekom-Konkurrent immerhin die Note „sehr gut“ beziehungsweise 1,2 ab. Aber um an der Konkurrenz vorbeizukommen, hat es mal wieder nicht gereicht. Daran soll vor allem der Ausbau vom 5G-Netz entscheidend gewesen sein.

Vodafone muss Verluste einstecken

Die Unterschiede beim 5G-Ausbau sollen zwar nur noch minimal sein. Dennoch zeigte ein Vergleich von Internetseitenaufrufen, Down- und Uploads, Video-Streaming und Antwortzeiten im Netz, dass Vodafone in den Großstädten in Summe mit Messwerten von 99 Prozent die Nase vorne hat.

Dicht dahinter folgt O2 mit 96 Prozent. Erst auf dem dritten Platz landet im „Connect“-Test Vodafone mit spärlichen 89 Prozent. In Kleinstädten seien die Unterschiede sogar noch gravierender.

Ein Schwachpunkt verbindet aber wiederum alle Mobilfunkbetreiber: der schlechte Empfang bei Zugfahrten. „Je besser der Mobilfunk wird, umso stärker fallen seine Defizite in den Zügen der Deutschen Bahn auf“, so Chip-Mobilfunk-Experte Markus Mandau.

Immerhin einen Plus-Punkt konnte Vodafone hier im Gegensatz zur Konkurrenz sammeln: Die Sprachqualität sei in den Bahnen besser. Doch wird das reichen, um die Kundschaft milde zu stimmen?