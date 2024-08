Vodafone will Kunden-Frust lindern – doch der Schuss geht voll nach hinten los

Ob es um Internet, Kabel-TV, smarte Geräte oder Mobilfunk geht – viele Kunden sind im Moment gar nicht gut auf Vodafone zu sprechen. Angesichts dieser unschönen Situation möchte der Konzern offenbar die Wogen glätten und auf Social Media für bessere Stimmung sorgen. Doch der Schuss geht nach hinten los.

Für ein Instagram-Video hat Vodafone die Influencer „schliingel“ (alias Moritz Hansen) und „Herr David“ (alias David Renken) vor die Kamera geholt. Sie sollen den Nutzern auf spielerische und unterhaltsame Weise das Router-Upgrade für besseres WLAN näherbringen. Allerdings: In den Kommentaren kippt sofort die Stimmung.

Vodafone setzt auf Influencer

Aktuell sorgen vor allem die Veränderungen bei Smart-Tech-Geräten und beim Kabel-TV für Verunsicherung und Ärger. Millionen Mieter müssen sich umstellen – und das läuft an diversen Stellen nicht rund. Aber auch Preiserhöhungen sorgten unter den Kunden zuletzt für Unruhe. Da hat man sich wohl bei Vodafone gedacht, dass ein heiterer Insta-Post das Stimmungsbarometer steigen lässt.

Und das sieht in dem Video mit „schliingel“ und „Herr David“ dann so aus: Der eine zeichnet ein Bild, das in Echtzeit zu einem Roboter-Arm übertragen wird. Der wiederum malt die Striche auf ein Blatt Papier. Schließlich muss der andere raten, was aus den schwarzen Linien entstehen soll. Ein Strich, ein Diamant, Superman, eine Art Regenbogen… Spoiler: Super-WLAN heißt die Lösung.

Kunden lassen ihren Frust raus

Viele Kunden finden den Insta-Post überhaupt nicht witzig. Sie nutzen vielmehr die Gelegenheit, um in der Kommentar-Spalte ihren Frust rauszulassen. Ein Nutzer schimpft direkt los: „Anstatt so einen Schwachsinn zu posten würde, ich mal lieber schauen, dass euer Internet endlich mal wieder richtig läuft, seit Monaten kommt nicht mal die Hälfte vom Tarif an, mit ständigen (!) Aussetzern.“ Ein anderer Vodafone-Kunde legt nach: „Was macht eure Vertragsabteilung eigentlich so? Seit dem 2.7. wurde mein Anliegen angeblich weitergeleitet, Antwort sollte innerhalb von 72 Stunden kommen – nichts ist trotz mehrfacher Anrufe passiert.“

Dann kommt auch schon die nächste Kritik: „Ständig Verbindungsabbrüche!!! WLAN geht nicht seit ner Stunde und Fernseher über Kabel fällt auch immer wieder aus!“ Und hier meldet sich eine irritierte Mutter zu Wort: „Sie schicken meinem Kind einen Brief wegen Kabelfernsehen… er soll einen Vertrag abschließen, wenn er weiter schauen möchte.“

So geht das immer weiter, es fällt kaum ein freundliches Wort. Unterm Strich lässt sich festhalten: Der Insta-Post mit „schliingel“ und „Herr David“ ist sicherlich gut gemeint. Aber um die Kunden zufrieden zu stellen, bedarf es wohl anderer Maßnahmen.