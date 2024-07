Vodafone, Deutsche Bahn und Co: DIESE Änderungen kommen im August 2024 auf dich zu

Jeden Monat etwas Neues – diese Devise gilt für Verbraucher schon eine gefühlte Ewigkeit. Denn immer wieder werden sie monatlich mit neuen Regeln konfrontiert, an die es sich zu halten gilt. Zum neuen Monatswechsel trifft es etwa Kunden von Vodafone, Deutsche Bahn und Paypal.

Auf Nutzer von Vodafone-Geräten kommt so etwa eine Abschaltung im August 2024 zu. Um welche es sich dabei handelt und was Verbraucher in anderen Bereichen beachten müssen, erfährst du hier.

Vodafone, Deutsche Bahn und Galeria mit Hiobsbotschaften

Fangen wir mal mit den schlechten Nachrichten zuerst an. Ab dem 1. August macht Vodafone so etwa mit seiner Unterstützung für bestimmte Smart-Tech-Geräte Schluss, wie der Konzern selbst mitteilte. Demnach werden Geräte mit integrierter SIM-Karte zum Monatswechsel deaktiviert. Nutzer müssen sich Alternativen – also SIM-Karten anderer Anbieter – suchen, denn ihre Geräte werden ab August nicht mehr funktionieren. Dazu gehören unter anderem der Curve Bike Light & GPS Tracker, die Neo Kids Watch, der V-Multi (TrackiSafe Multi), das V-Pet (Kippy) und das V-SOS Band.

+++ Vodafone: Jetzt ist es deutlich zu sehen – Kunden laufen in Scharen davon! +++

Auch für Kunden der Deutsche Bahn wird es im August bitter. Denn vom 16. August bis zum 14. Dezember müssen Züge zwischen Hamburg und Berlin über Stendal (Sachsen-Anhalt) umgeleitet werden. Dadurch verlängert sich die Fahrtzeit auf der Strecke um 45 Minuten. Außerdem gibt es nur noch einen Zug statt zweien pro Stunde. Auch auf den Strecken Berlin – Paris und Berlin – Brüssel kommt es im August zur Umstellung. Vom 12. August bis 25. Oktober fallen hier die Nachtzüge aus. Der Grund sind Bauarbeiten am Schienennetz.

Dass Galeria in die Insolvenz gerutscht ist, dürfte an kaum einem Verbraucher vorbeigegangen sein. Zum Stichtag 1. August übernehmen hier neue Eigentümer die Kette, am 31. August schließen nun neun der aktuell noch 92 Standorte.

Mehr Ruhe in Gemeinden, weniger Gefahren bei Paypal

Zur Fußball-EM 2024 trat die Lärmschutzverordnung „Verordnung über den Lärmschutz bei öffentlichen Fernsehdarbietungen im Freien über die Fußball-Europameisterschaft der Männer 2024“ in Gemeinden in Kraft. Dadurch konnten Fußball-Fans bei Public-Viewing-Veranstaltungen auch noch nach 22 Uhr in voller Lautstärke jubeln und ihre Mannschaften feiern. Ab 1. August wird die Verordnung wieder aufgehoben. Heißt: Öffentliche Fernsehdarbietungen im Freien müssen wieder vor Beginn der Nachtruhe um 22 Uhr beendet werden.

Diese Themen könnten dich auch interessieren:

Bei Paypal wird dagegen die Sicherheit zum neuen Monat verbessert. Ab August 2024 werden die Sicherheitsoptionen beim Log-in angepasst. Wie „Chip.de“ berichtet, soll neben Passkey oder der Authenticator-App auch eine neue Variante mit Paypal-App oder Whatsapp als zweiter Faktor für die Zwei-Faktor-Authentifizierung für Nutzer angeboten werden.

Diese Änderungen bei Vodafone, Deutsche Bahn und Co. sollten Verbraucher also ab August auf dem Schirm haben. Denn sonst könnte am Ende eine böse Überraschung drohen.