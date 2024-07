Vodafone verkündet es selbst – Kunden verschlägt es den Atem

Wer mit dem Handy in der Hand im Zug durch Deutschland fährt, kann fast sicher sein, dass er an der einen oder anderen Stelle noch schlechtes Internet hat. Daher hat sich die Bundesregierung viel vorgenommen: Bis 2030 soll der neueste Mobilfunkstandard in ganz Deutschland verfügbar sein. Und bis 2026 sollen die letzten Funklöcher verschwunden sein und Handynutzer überall ohne Unterbrechung telefonieren können. Auch Vodafone hat große Pläne.

Derzeit testet Vodafone eine neue 5G-Technologie, die höhere Download-Geschwindigkeiten ermöglichen soll. Die neue Technik wird vor allem das Platzproblem bei der Suche nach neuen Mobilfunkstandorten für zusätzliche 5G-Antennen lösen.

Vodafone: Mehr Geschwindigkeit im Mobilfunknetz

Das Problem ist überall in Deutschland gleich: Für den Ausbau des schnellen 5G-Mobilfunknetzes gehen den Telekommunikationskonzernen zunehmend die Hausdächer aus, auf denen sie neue Antennen bauen können. Auf Deutschlands Dächern ist einfach zu wenig Platz. Das Düsseldorfer Unternehmen Vodafone Deutschland setzt deshalb auf eine kompakte Technik des schwedischen Ausrüsters Ericsson, die den 5G-Ausbau platzsparend beschleunigen soll.

Sind diese neuen, kompakteren 5G-Antennen die Lösung? Die neuen Antennen sollen dort zum Einsatz kommen, wo bereits LTE-Antennen funken. Sie erhöhen die Leistung, Kapazität und Abdeckung des 5G-Netzes an einem Mobilfunkstandort auf dem Dach, ohne die Antennenfläche zu vergrößern. Die kompakten Antennen können an Dachstandorten aktiviert werden, an denen dies bisher aus statischen Gründen oft nicht möglich war, wie Vodafone in einer Pressemitteilung ankündigt.

„Die erste Kompakt-Antenne steht auf einem Parkhaus in Düsseldorf, bis zu 500 weitere sollen deutschlandweit bis Ende 2025 folgen. Dadurch wird der Ausbau vor allem auf Deutschlands Dächern erleichtert – und so die 5G-Abdeckung erhöht“, heißt es von dem Unternehmen.

Bundesregierung verabschiedet Gigabitstrategie

In ganz Deutschland gibt es diesbezüglich ehrgeizige Ziele. Im Sommer 2022 hat die Bundesregierung die Gigabitstrategie verabschiedet. Darin werden klare Ziele formuliert: Bis 2025 sollen mindestens 50 Prozent der Haushalte und Unternehmen einen Glasfaseranschluss haben, bis 2030 soll der neueste Mobilfunkstandard überall verfügbar sein und schnelles Internet in Stadt und Land ermöglichen.