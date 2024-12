Mysteriöser Virus im Umlauf – Deutschland hält den Atem an

Erst die Affenpocken (Mpox) und jetzt auch noch das. Eine neue, bisher nicht identifizierte Krankheit ist ausgebrochen und hält die Welt in Atem. Innerhalb von wenigen Tagen sind bereits Dutzende Menschen an ihr erkrankt und daraufhin gestorben. Am Ursprungsherd in der Demokratischen Republik Kongo ist mittlerweile sogar von über 140 Toten die Rede.

Die Symptome sollen denen einer Grippe ähneln. Doch ein Faktor unterscheidet den unbekannten Virus von der Influenza oder Corona.

Unbekannter Virus grassiert

Fieber, Husten und starke Kopfschmerzen seien die typischen Symptome des neuen Virus, wie der Gesundheitsminister der Provinz Kwango mitteilt. Allerdings würde bei den Erkrankten ebenso eine Anämie auftreten. Das bedeutet, dass der Sauerstoffgehalt im Blut der Patienten sinkt, da die Produktion des Proteins Hämoglobin gehemmt wird.

Das hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) alarmiert. Man arbeite bereits mit dem Gesundheitsministerium von Kongo zusammen, um weiter an der Krankheit zu forschen. Ein Epidemiologen-Team soll bald dort eintreffen.

Kongo von zwei Virus-Epidemien betroffen

Das Virus trifft besonders Frauen und Kinder schwer, heißt es. In Kongo ist es erschwerend in ländlichen Gebieten ausgebrochen, wo es kaum medizinische Versorgung gibt. Der Gesundheitsminister der Provinz bittet deshalb international um Hilfe und Medikamente.

Dabei grassiert im Land nach wie vor die Mpox-Epidemie. Im August riefen die Gesundheitsbehörde CDC Africa und die WHO die höchste Alarmstufe aus. Nun breitet sich hier eine neue, noch gefährlichere Variante der Krankheit aus. Die Klade lb hat bis Ende November bereits 1.200 Todesfälle gefordert. Auch in Deutschland gibt es bereits den ersten Ansteckungsfall.