Verkehr: Autofahrer machen Fehler bei TÜV-Prüfung – er könnte dich teuer zu stehen kommen

Autofahrer müssen sich nicht nur auf dem Papier an einige Regeln halten. Gerade im Straßenverkehr gibt es einen breiten Regelkatalog zu beachten. Wer sich nicht an diese Vorgaben hält, riskiert nicht nur hohe Geldstrafen, sondern auch Punkte im Verkehrsregister in Flensburg.

Doch auch dein Auto solltest du regelmäßig unter die Lupe nehmen. Denn die Plakette an deinem vorderen Kennzeichen ist nicht nur zur Zierde da, sondern zeigt an, dass du regelmäßig die Hauptuntersuchungen wahrnimmst. Und den runden, bunten Aufkleber solltest du besser Ernst nehmen, sonst könnte es teuer für dich enden.

Verkehr: Hauptuntersuchung ist keine hundertprozentige Versuchung

Wer einen Neuwagen kauft, muss laut ADAC erst nach drei Jahren zum ersten Mal zur Haupt- und Abgasuntersuchung. Danach haben Autofahrer erst mal zwei Jahre Ruhe vorm TÜV. Die HU stellt die „Verkehrssicherheit, Vorschriftsmäßigkeit und Umweltverträglichkeit“ von Wagen sicher.

Schon ab dem zweiten Monat, in dem du mit einer abgelaufenen Plakette unterwegs bist, winkt dir schon ein Bußgeld. Solltest du danach immer noch nicht beim TÜV gewesen sein, so solltest du dringend aufpassen. Denn nach acht Monaten kann dir sogar ein Punkt in Flensburg drohen. Und es kommt noch schlimmer.

Versicherungsschutz in Gefahr

Wirst du mit einer abgelaufenen TÜV-Plakette in einen Unfall verwickelt, so gefährdest du sogar deinen Versicherungsschutz. Ab dem dritten Verzugsmonat kann dann sogar eine erweiterte Hauptuntersuchung drohen, die dann automatisch 20 Prozent mehr kostet.

Aber nur weil dein Auto nur alle zwei Jahre zum TÜV muss, solltest du den Zustand deines Autos auch ansonsten nicht auf die leichte Schulter nehmen. Denn zusätzlich zur Hauptuntersuchung winken regelmäßig Inspektionen. Dafür gibt dir dein Händler Intervalle vor, an die du dich besser halten solltest. Wirst du auf der Straße mit Mängeln erwischt, dann kann es auch das zu einem dicken Bußgeld führen.