Verkehr: Neue TÜV-Regeln! 2025 wird’s für viele Autofahrer teurer

Mit dem Jahreswechsel steigen auch die Kosten im Verkehr, denn neue Regeln machen den TÜV teurer. Die Anforderungen sind in Zukunft deutlich strenger, was insbesondere Autofahrer ganz bestimmter Fahrzeugen treffen wird.

Die Rede ist von älteren Fahrzeugen und solchen mit Dieselmotoren, für die ab Mitte 2025 strengere TÜV-Prüfanforderungen gelten. Diese Fahrzeuge unterliegen künftig einer intensiveren Emissionskontrolle, wodurch der Autoverkehr umweltfreundlicher gestalten werden soll.

Verkehr: TÜV-Gebühren können bis zu 100 Euro steigen

Die steigenden Kosten liegen unter anderem an der Abgaskontrolle, denn es wurden striktere Standards zur Reduzierung der Luftverschmutzung eingeführt. Diese verschärften Maßnahmen sind Teil eines EU-weiten Umweltschutzprogramms. Damit möchte man erreichen, dass die Luftqualität im innenstädtischen Verkehr verbessert wird, wie „Finanzen.net“ berichtet.

+++ Bußgeld-Hammer bei der Parkplatz-Suche! Das dürfen Autofahrer auf keinen Fall tun ++

Tatsächlich können die TÜV-Gebühren bis zu 100 Euro steigen. Dabei lässt unter anderem die Modernisierung der Prüfgeräte die Kosten in die Höhe schießen. Aber nicht nur die Kosten für den TÜV steigen deutlich im kommenden Jahr. So müssen Autofahrer damit rechnen, dass die Kfz-Versicherungen deutlich teurer werden. Schuld daran sind immer komplexer werdende Reparaturen, wodurch die Versicherungsprämien in die Höhe schießen.

+++ Bußgeld: Oha! Solltest du das in deiner Garage machen, droht eine saftige Strafe +++

Gültigkeit der orangen Plaketten laufen 2025 ab

Auch sollte man darauf achten, dass im Jahr 2025 die Gültigkeit der orangefarbenen Plakette auslaufen wird. Wie „Finanzen.net“ berichtet, müssen Fahrzeuge mit einer orangefarbenen Plakette dieses Jahr zu einer Hauptuntersuchung, wenn sie weiter am Verkehr teilnehmen wollen.

Mehr Themen:

Wenn sie die Prüfung bestehen, erhalten sie eine neue gelbe Plakette. Durch die Umweltplaketten soll die Einhaltung der Abgasstandards gewährleistet werden. Autofahrer, die eine orange Plakette haben, sollten besser daran denken, dass die Gültigkeit dieser abläuft, sonst droht ihnen ein Bußgeld. Wie hoch das sein wird, erfährst du hier >>>