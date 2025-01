Bußgeld: Oha! Solltest du das in deiner Garage machen, droht eine saftige Strafe

Gerade für einige Männer ist die eigene Garage mehr als nur der Ort, an dem das Auto steht. Dort wird oft auch geschraubt, gewerkelt oder vielleicht auch mal ein Bierchen mit Kumpels gezischt.

Was die meisten allerdings nicht wissen: Für die Nutzung der Garage gibt es in Deutschland strenge Regeln und Vorgaben. Einige Aktivitäten in der Garage könnten sogar für ein saftiges Bußgeld sorgen!

Bußgeld für die eigene Garage: Das ist erlaubt

Vorab: Die Gesetzgebung zur Nutzung der Garage ist in Deutschland nicht einheitlich geregelt, sondern kann von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein. Bundesweite Regelungen gibt es dennoch, zum Beispiel was die Größe der Garage betrifft.

Weil der öffentliche Parkraum hierzulande immer geringer wird, gilt überall, dass in der Garage ausschließlich ein Kraftfahrzeug geparkt werden darf. Dazu dürfen dort Dinge gelagert werden, die mit dem Wagen in Verbindung stehen, wie Reifen oder eine Dachbox. Sperrige Gegenstände, die eigentlich in den Keller gehören, wie zum Beispiel eine Ski-Ausrüstung, haben in der Garage allerdings nichts zu suchen.

Hohes Bußgeld droht bei DIESER Nutzung

Aber was, wenn noch Platz in dem praktischen Extra-Raum ist? Auch dann darf die Garage nicht willkürlich genutzt werden – die Einrichtung einer Werkstatt ist streng verboten, ebenso wie die Umfunktionierung der Garage zum Partykeller oder Büro.

Gerade bei einer Garage, die auch als Werkstatt fungiert, muss der Besitzer mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen. Das kann der Fall sein, wenn Materialen nicht richtig entsorgt werden und somit eine Gefahr für die Umwelt darstellen.

Wenn auffällt, dass die Garage als Hobbyraum genutzt wird, können ebenfalls bis zu 500 Bußgeld je nach Region anfallen. Die Ordnungsämter in Deutschland sind übrigens befugt, die Garagennutzung zu kontrollieren und entsprechende Verstöße zu melden. Man sollte es also besser nicht drauf ankommen lassen und hoffen, mit einem Verstoß gegen die Regeln nicht aufzufliegen.