Verkehr: Schwerer Fehler beim Schalten – Autofahrer machen ihn immer wieder

Jetzt mal Hand aufs Herz: Wer hält sich im Verkehr oder im Auto schon an alle Regeln? Anschnallen und Geschwindigkeitsbegrenzungen sind selbstverständlich, aber wie sieht es mit der Gangschaltung aus?

Richtig gelesen, auch hier kann man viele (!) Fehler machen und genau diese können auch das Auto gefährden. Dennoch passieren diese Fehler häufig.

Verkehr: Schaltmuffel aufgepasst! DAS sollte man nicht machen

„Das sieht zwar cool aus, schadet aber auf Dauer dem Getriebe“, warnt TÜV-Süd-Experte Matthias Strixner. Schließlich beobachtet er immer wieder diesen Fehler. Sein Rat: Besser nicht machen!

Die Erklärung für Technik-Freaks: Auf diese Weise werde die Schaltmuffe belastet bzw. verspannt. Das wiederum führe zu einem schnelleren Verschleiß. Doch was ist eigentlich gemeint? Die Rede ist vom dauerhaften (!) Fahren mit der rechten Hand am Schalthebel.

+++ Verkehr: Vorsicht, nicht im Auto mitnehmen! Dir droht sonst 10.000 Euro Strafe +++

Doch nicht nur dieser Fehler kann teuer werden, sondern auch ein weiterer Fehler, den viele Teilnehmer im Verkehr häufig begehen. So wird vor dem Schaltvorgang das Kupplungspedal nicht ganz durchgetreten. Damit werden die einzelnen Bauteile stärker strapaziert und können schneller abnutzen. Wie merkt den Fehler bemerkt? Nun, häufig ist ein lautes Kratzgeräusch zu hören.

Zeit und Geduld: Sonst wird der Verschleiß im Auto erhöht

Auch wer zu schnell schaltet und den Hebel buchstäblich durch die Luft wirbelt, müsse mit erhöhtem Verschleiß rechnen, so der Vekehr-Experte. Denn beim Schalten wird die Schaltmuffe in Richtung des passenden Zahnrads gedrückt und übt so Druck auf die Synchroneinrichtung aus.

Auch wer vom Vorwärts- in den Rückwärtsgang schaltet, sollte etwas Geduld mitbringen. Denn um „verschleißfördernde Grüße aus dem Getriebe“ zu vermeiden, sollte das Auto bereits stehen. Also: Erst das Auto zum Stehen bringen, dann schalten.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

Wie „chip.de“ mitteilte, sollte man auch nicht zu lange auf den Schalthebel schauen. Das kann vor allem dann passieren, wenn man vor Schreck auf den Knüppel schaut. Und genau das kann womöglich zu Unfällen führen. Alles in allem gilt: Ruhig bleiben, langsam fahren und aufpassen.