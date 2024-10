Verkehr: Das sollten Autofahrer unbedingt dabeihaben – es könnte um Leben und Tod gehen

„I’m taking a ride with my best friend“ heißt es am Anfang des Songs von Depeche Mode, die mit „Never Let Me Down Again“ große Erfolge feierten. Kein Wunder, schließlich fährt jeder gerne mit seinem Liebsten oder seiner Liebsten zu einem besonderen Ziel. Doch egal, ob man 20 Minuten oder mehrere Stunden unterwegs ist, man sollte immer auf den Verkehr achten.

Fehler beim Abbiegen, Wenden, Missachtung der Vorfahrt, zu geringer Abstand – das sind nur einige der häufigsten Unfallursachen. Und trotz aller Vorsicht ereigneten sich im Juni 2024 bereits weit über 210.0000 Unfälle. Dabei kann genau ein Ding über Leben und Tod entscheiden – und das sollte man unbedingt im Auto haben!

Verkehr: Diese Karte solltest du unbedingt dabei haben

Vergleicht man die Autos von damals mit denen von heute, mag mancher Autofahrer erstaunt dreinschauen. Warum? Kopfstütze, Sicherheitsgurt, Knautschzone – keine Spur. Erst 1903 gab es die ersten Scheibenwischer, 1914 folgte der Rückspiegel und 1958 wurden die Sicherheitsgurte eingeführt.

Doch wer jetzt denkt, dass die Autos von heute absolut sicher sind, dass man im Auto scheinbar schon allen Schutz hat, der irrt. Denn eine Karte kann dein Leben retten, und das Wissen (leider) die wenigsten. Die Rede ist von einer Rettungskarte, wie „ADAC“ aufklärte.

Aber was ist das? Es dient zur schnellen Befreiung der Fahrzeuginsassen. Damit ist gemeint, dass der aufgedruckte Plan des Fahrzeugs zeigt, wo die Einsatzkräfte gefahrlos (!) Spreizer und Rettungsschere einsetzen können, um z. B. keine (versteckten) Airbags auszulösen.

Rettungskarte: 4 Schritte zur richtigen Anwendung

So dient die Rettungskarte also der schnelleren Rettung der (eingesperrten) Verkehrsteilnehmer. Die Rettungskarte sollte unbedingt hinter der Fahrer-Sonnenblende aufbewahrt werden. Wie man sie am besten verwendet, ist hier in vier Schritten beschrieben:

Drucke die Karte deines Fahrzeuges in Farbe aus → so sind alle Bereiche klar erkennbar

Befestige die Rettungskarte hinter der Sonnenblende → dieser Ort ist international für alle Rettungskräfte bekannt.

Falte die Karte mit der bedruckten Seite nach außen, so ist sie leichter zu finden.

Den Sticker „Rettungskarte im Fahrzeug“ am linken oberen oder unteren Rand der Windschutzscheibe – außerhalb des unmittelbaren Sichtfeldes des Fahrers – aufkleben. → Tipp: Der Hinweisaufkleber ist in jeder ADAC-Geschäftsstelle erhältlich.

Also unbedingt die Karte mitnehmen – für den Inhalt und die Darstellung sorgt übrigens der Hersteller deines Autos. Also einfach googeln, ausdrucken und (dein) Leben retten.