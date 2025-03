Verkehr: Ohne Strafe über rote Ampel fahren? Diese Regel muss jeder Autofahrer kennen

Na, das ist wohl nicht jedem im Verkehr geläufig! Schon von Kindesbeinen an lernt man, dass eine rote Ampel nicht überfahren werden darf. Rot heißt Stopp, das gilt sowohl für Autofahrer als auch für Fußgänger im Verkehr. Doch es gibt eine wichtige Regel, die eigentlich jeder kennen sollte.

Im Zweifel ist sie sogar entscheidend dafür, dass Menschenleben gerettet werden. Und Hand aufs Herz: Weißt du, wie du dich im Verkehr verhalten solltest, wenn du bei Rot an einer Kreuzung stehst und sich ein Rettungs- oder Polizeiwagen mit Blaulicht und Sirene nähert?

Verkehr: Ohne Strafe über rote Ampel fahren?

Im Jahr 2024 wurden mehr als zwei Millionen Unfälle im Verkehr vom Statistischen Bundesamt registriert. In über 260.000 Unfällen kamen Menschen zu Schaden. Um Einsatzfahrzeugen von Feuerwehr und Polizei an Kreuzungen und auf Autobahnen Platz zu schaffen, wird immer wieder an Autofahrer appelliert, eine Rettungsgasse zu bilden. Doch was, wenn man an einer roten Ampel ausweichen muss?

Grundsätzlich dürfen Autofahrer auch bei Rot über die Ampel fahren, um Platz zu schaffen, wenn sich ein Einsatzwagen mit Blaulicht nährt. Laut Straßenverkehrsordnung sind Fahrer dazu verpflichtet, „freie Bahn“ zu schaffen. Entscheidend ist dabei, dass dadurch keine Gefahr für Menschenleben besteht oder die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet ist.

Diese Regel sollte jeder Autofahrer kennen

Du darfst also auch über eine rote Ampel fahren, wenn sich ein Einsatzfahrzeug mit Blaulicht nähert. Dann muss man aber unbedingt auf den Gegenverkehr und ein mögliches Fehlverhalten anderer Verkehrsteilnehmer achten.

Mehr News:

Übrigens: Man sollte auch das Kennzeichen des Einsatzwagens notieren, um Zweifelsfall nachzuweisen, dass ein Einsatz auch wirklich stattfand und man nicht aus Spaß an der Freude über Rot gefahren ist.