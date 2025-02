Verkehr: Nachbarländer schrauben an Tempolimit – Achtung, deutsche Autofahrer!

Achtung, deutsche Autofahrer! Die Autobahn hierzulande ist weltweit berühmt dafür, dass es kein generelles Tempolimit gibt. Wenn es die Strecke und der Verkehr anbieten, keine sicherheitsrelevanten Beschränkungen existieren, kann man theoretisch so schnell fahren, wie das eigene Auto rast. Doch wehe, es geht in den Verkehr im europäischen Ausland.

Unsere Nachbarn sind da nicht so zimperlich, wenn es um ein Tempolimit auf Autobahnen und Schnellstraßen geht. Wer hier nicht aufpasst, dem droht ein dickes Bußgeld, sobald man wieder in Deutschland ist. Und dann hört der Spaß im Verkehr ganz schnell auf…

Verkehr: Nachbarländer schrauben an Tempolimit

Unser östlicher Nachbar Tschechien beispielsweise hat bislang ein Tempolimit von 130 km/h. Ab Sommer soll aber getestet werden, ob auch 150 Kilometer pro Stunde nicht ausreicht. Die neuen Verkehrsschilder sollen im April montiert werden, damit man ab Juni schneller unterwegs sein darf. Es gibt aber mehrere Haken, wie der TV-Sender „CT24“ berichtet.

Zum einen soll das neue Tempolimit nicht auf allen tschechischen Autobahnen aktiv sein. Zum anderen wird es noch teurer, wenn man schneller als 150 km/h fährt. „Wir wollen evaluieren, wie die erhöhte Grenze von der Bevölkerung angenommen wird und ob es zu einer Zunahme der Unfälle kommt“, so Verkehrsminister Martin Kupka. Autofahrer aus Deutschland sollten also nicht den Bogen überspannen.

Niederlande prüft Anhebung auf 130 km/h

In Italien ist es bereits seit 2023 erlaubt, auf den Autobahnen 159 km/h zu fahren. Das ist aber nur auf dreispurigen Strecken möglich, viele Schilder schränken zudem das Rasen unterm Strich ein. Anders könnte es in den Niederlanden aussehen: Dort gilt seit dem Jahr 2020 eine Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen von gerade mal 100 Kilometern pro Stunde.

Mehr News:

Jetzt scheinen auch unsere Nachbarn bemerkt zu haben, dass das auf Schnellstraßen zu langsam ist. Deshalb wolle man die Erhöhung des Tempolimits von 100 auf dann 130 km/h prüfen. Auch in Österreich könnte das Tempolimit mit einer neuen Regierung angehoben werden, wenngleich nicht komplett aufgehoben. So oder so, sollte man es als „deutscher Gast“ auf den Autobahnen Europas nicht übertreiben…