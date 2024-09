Verkehr: Übles Problem taucht jetzt auf – jeder Autofahrer kennt es

Darauf kann man im Verkehr definitiv verzichten! Wenn die Temperaturen sinken, müssen Autofahrer fast jeden Morgen oder am Abend mit beschlagenen Scheiben im Fahrzeug klarkommen. Man lernt es in der Fahrschule, dass Lüften ein wirksames Mittel dagegen sein kann. Doch das dauert manchmal mehrere Minuten, ist lästig und nervig.

Doch für diejenigen, die es eilig im Verkehr haben, gibt es einen nützlichen Trick. Und der hat es in sich, weil es das Hilfsmittel in fast jedem Haushalt gibt. Umso praktischer, wenn man dann beschlagene Scheiben im Herbst oder Winter in den Griff bekommt und der Verkehr nur so rollt!

Verkehr: Übles Problem taucht jetzt auf

Für den Trick braucht man nur einen halben Apfel. Der Anti-Beschlag-Spray kann also getrost weggelegt werden. Man reibt die offene Seite des Apfels auf der Innenseite der Scheibe ein. Auf ihr bildet sich dann ein sehr dünner, nahezu durchsichtiger Film. Durch diese Schicht aus Zucker und Säure kann sich die Feuchtigkeit nicht mehr absetzen. Die Folge: Die Scheibe beschlägt weniger!

Zu beachten ist, dass der verwendete Apfel frisch sein sollte. Außerdem sollte er so zerteilt sein, dass er gut in der Hand liegt. Die Innenseiten der Scheiben sollte man also mit der Schnittfläche des Apfels einreiben – die gesamte Fläche sollte berücksichtigt werden. Sorgfalt ist hier oberste Priorität. Danach sollte man die Scheiben kurz trocknen lassen, bis sich erwähnte Schicht bildet.

Jeder Autofahrer kennt es

Für ein ordentliches Ergebnis können die Autoscheiben im Anschluss mit einem Trockentuch poliert werden. Die Wirkung hält normalerweise mehrere Tage an – ein absoluter Vorteil bei niedrigen Temperaturen. Es gibt aber auch Nachteile. Denn wenn die Scheibe zu viel eingerieben wird, ist sie danach klebrig und fängt Staub sowie Dreck ein. Man sollte also nicht zu viel auftragen, daher auf die Sorgfalt achten.