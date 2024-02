Verkehr: Neue Blitzer kommen! Was sie für Autofahrer so gemein macht

Wir alle wissen: Wer im Verkehr auf den Straßen mit dem Handy in der Hand erwischt wird, für den kann es teuer werden. Ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und ein Punkt in Flensburg sind die Folge. Trotz dieser Strafe werden immer noch viel zu viele Menschen mit dem Handy in der Hand erwischt, was im Ernstfall sogar richtig gefährlich werden kann.

In einem Pilotprojekt in einem Bundesland wurden deshalb 2022 so genannte Handy-Blitzer eingesetzt. Das soll nun ausgeweitet werden.

Verkehr: Handy-Blitzer können teuer werden

Während das Pilotprojekt in Rheinland-Pfalz getestet wurde, sollen sich Ablenkungsverstöße mindestens halbiert haben, wie „Chip“ berichtet. Bei diesen Handy-Blitzer werden von einer Autobahnbrücke aus zunächst alle vorbeifahrenden Fahrzeuge aufgenommen. Erst, wenn die KI-Auswertesoftware ein Handy und eine übliche Handhaltung des Fahrers erkennt, werden die Bilder gespeichert. Im Verdachtsfall wird die Aufnahme gespeichert und später von der Polizei überprüft.

Bisher wurden die Handy-Blitzer nur im Raum Mainz und Trier getestet. Doch der große „Erfolg“ des Pilotprojektes nimmt sich die Landesregierung Rheinland-Pfalz zum Anlass, diese neue Blitzer-Art landesweit einzuführen.

Handy im Verkehr: Das alles ist verboten

Dass man während der Fahrt keine Nachrichten schreiben oder endlos durch seine Spotify-Playlist scrollen sollte, dürfte mittlerweile jedem klar sein. Schließlich gefährdet man damit den gesamten Verkehr. Viele Menschen greifen aber auch zum Handy, wenn sie angerufen werden, um sich kurz zu melden. Aber Vorsicht: Die KI-Kamera erkennt auch das Handy am Ohr. Auch das kann in Zukunft als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.

Allerdings ist noch eine Gesetzesänderung nötig, damit die Handy-Blitzer auf deutschen Straßen eingesetzt werden können. Derzeit wird an einer Änderung des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes gearbeitet, wie „Chip“ berichtet. Wer dann in Rheinland-Pfalz mit dem Auto unterwegs ist, sollte besser nicht zum Handy greifen. Aber auch andere Bundesländer zeigen bereits Interesse an der Technologie.