Verkehr: Warnung! Das solltest du niemals im Auto tun – endet „oft tödlich“

Ob nach Köln, Regensburg, Bamberg oder gar nach Essen – Deutschland hat zahlreiche schöne Städte und Orte. Logisch, dass so mancher sich an einem langen Wochenende ins Auto setzt und sich in ein Urlaubs-Abenteuer stürzt.

Doch bevor man sein Ziel erreicht, warten auf den Straßen nicht nur zahlreiche Staus und Baustellen, sondern auch so manche lebensgefährliche Situationen! Viele Teilnehmer im Verkehr wissen gar nicht, in welche Gefahr sie sich begeben.

Verkehr: DIESE Sitzposition kann tödlich enden

Wer kennt das nicht? Der Fahrer kämpft mit dem Stau, während es sich der Beifahrer so richtig gemütlich macht. Da werden nicht nur die Füße auf das Armaturenbrett gelegt, sondern auch schon mal die Augen geschlossen.

Doch genau diese Sitzhaltung kann laut einem Bericht von „t-online“ „oft tödlich“ enden. So drohen im Ernstfall nicht nur Verletzungen an Beinen oder Wirbelsäule, sondern auch schwerste bis tödliche Kopfverletzungen. Doch wodurch entstehen diese?

Gemeint sind Unfallsituationen, in denen die Insassen durch die bequeme Lümmelposition nicht geschützt sind. Nicht nur, dass der ausgelöste Beifahrerairbag bei einem Aufprall die Beine nach oben drücken kann, nein, es lauern noch viele weitere Gefahren. So führt auch die zurückgelehnte Sitzposition dazu, dass bei erhöhter Beschleunigung der Kopf gegen das Knie prallen kann.

Schlafen beim Autofahren: Auch hier lauern Gefahren

Und schlafen sollte man auch nicht. Schlafforscher haben nämlich herausgefunden, dass das Risiko, am Steuer einzuschlafen und einen Unfall zu verursachen, umso größer ist, wenn jemand auf dem Beifahrersitz schläft. Doch warum? Man geht davon aus, dass die ruhige Atmung des Schlafenden in Verbindung mit seiner Bewegungslosigkeit sehr beruhigend wirken kann. Und genau das kann beim Fahrer zu Müdigkeit führen.

Also lieber das Radio oder eine „Drei ???“-CD laut aufdrehen und mitsingen. Da schläft man sicherlich nicht ein.