Urlaub in der USA: Gesundheitsbehörde warnt vor Einreise in beliebtes Gebiet ohne Impfung – „Flüge verschieben“

Ein Urlaub in den USA ist verlockend, denn dort gibt es zahlreiche spannende Orte zu entdecken. Vor allem ein Städtetrip in New York oder ein Roadtrip entlang der Westküste steht wohl bei vielen Reiselustigen auf der Bucketlist.

Planst auch du einen Urlaub in den USA, solltest du dich allerdings in Acht nehmen. Jetzt warnt eine Gesundheitsbehörde nämlich vor einer Einreise ohne eine bestimmte Impfung.

Urlaub in den USA: Gesundheitsbehörde warnt

Konkret handelt es sich dabei um eine Impfung gegen die Masern, denn die breiten sich weltweit immer weiter aus – auch im Urlaub. „Die meisten Menschen, die Masern in die Vereinigten Staaten einschleppen, sind ungeimpfte US-Bürger, die sich auf Auslandsreisen anstecken“, informiert die Gesundheitsbehörde Centers for Disease Control (CDC).

Masern beginnen laut „infektionsschutz.de“ zunächst mit grippeähnlichen Symptomen wie Fieber, Husten, Schnupfen, Bindehautentzündung und weißen Flecken im Mund. Kurz darauf folgt ein bräunlich-rosafarbener Hautausschlag, der im Gesicht beginnt und sich über den ganzen Körper ausbreitet. Es kann sogar zu gefährlichen Komplikationen wie einer Lungen- oder Gehirnentzündung kommen.

Diese Impfungen empfehlen Experten

Der beste Schutz vor Masern im Urlaub bestehe laut CDC in der Verabreichung von zwei Dosen eines Masernimpfstoffs. „Reisende, die sich nicht sicher gegen Masern impfen lassen können, sollten mit ihrem Arzt sprechen und eine Verschiebung ihrer Reise in Erwägung ziehen“, heißt es auf der Website. Informationen dazu, welche Impfungen bei einem Urlaub in den USA noch sinnvoll sind, nennt auch das auswärtige Amt.

„Es ist eine Impfung gegen Hepatitis A empfohlen. Nach individueller Indikation sind zusätzlich Impfungen gegen Dengue-Fieber, Hepatitis B, Meningokokken ACWY und Tollwut angeraten“, heißt es auf der Website. Zudem solltest du vor deinem Urlaub in die USA überprüfen, ob die Standardimpfungen der STIKO noch auf dem neusten Stand sind.