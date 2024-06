US-Amerikaner sieht Produkt von Netto in Deutschland – ihn trifft der Schlag! „Was zur Hölle“

Für viele Deutsche ist es ein wahres Highlight, in einem ausländischen Supermarkt einkaufen zu können. Denn hier warten manchmal wahre kulinarische Schätze, die es in Deutschland so nicht gibt.

Was uns eine große Freude bereitet, ist auch für andere Nationen ein wahres Highlight. Vor allem einige US-Amerikaner haben es sich mittlerweile zur Aufgabe gemacht, deutschen Produkten auf den Zahn zu fühlen. Ein Blogger hat jetzt mal wieder ein Produkt des deutschen Discounters Netto unter die Luppe genommen. Seine Verwunderung kann er kaum verbergen.

Netto: US-Amerikaner traut seinen Augen kaum

„Warum wird Schwein und Rind gemischt in deutschen Supermärkten verkauft?“, liest der Youtuber Ryan Wass einen Beitrag aus dem Netz vor – und reagiert prompt. „Was zur Hölle? Es kann nicht schlecht sein, ich bin mir sicher, es ist gut, es sieht einfach wie Rind aus.“

Und dann platzt er noch mit einer witzigen Idee heraus: „Warum züchtet man die beiden Tiere nicht einfach zusammen? Wir könnten es ‚Rein‘ oder ‚Schwind‘ nennen. Es wäre faszinierend, das auszuprobieren.“ In Amerika würde man das Kreuzen von verschiedenen Fleischsorten kaum kennen. „Hab ich noch nie gehört. Bacon-Cheesburger mit Rind und Bacon sind bekannt in Amerika, aber gemischtes Hack nicht“, so das Fazit zu dem Netto-Produkt.

Netto: Zuschauer wissen Bescheid! „Weniger schmackhaft“

Dem US-Amerikaner gibt das gemischte Hackfleisch Rätsel auf. Seine Zuschauer können in den Kommentaren tatsächlich schnell für Aufklärung sorgen: „Schweine- und Rindfleisch werden gemischt verkauft, da das Hackfleisch dadurch schmackhafter, weicher und weniger trocken wird, wenn Sie es zu Hause zubereiten“, kommentiert so etwa ein Youtube-Nutzer. „Das Fett im Schweinefleisch, das mehr als im Rindfleisch ist, macht das Fleisch aus.“

Auch eine andere Person pflichtet bei: „Und Schwein ist billiger.“ Eine Reaktion kann sich Ryan Wass nicht verkneifen: „Das ist cool. Hier mischen sie extra Rindfleisch-Fett mit Rindfleisch. Ich wäre jetzt interessiert, mal den Rind-Schwein-Mix zu probieren.“ Bleibt abzuwarten, ob der Blogger, der regelmäßig auf deutsche Phänomene reagiert, schon bald zu Netto spazieren wird, um das gemischte Hack zu testen.