Urlauber in Kroatien erleben Wahnsinn an der Tankstelle – sie fallen aus allen Wolken!

Ein Urlaub in Kroatien zu machen, ist unglaublich beliebt. Das Land ist wunderschön und bietet für Touristen viel zu entdecken. Aber insbesondere auf den Tankstellen machen die Urlauber große Augen. So etwas haben sie noch nie erlebt, besonders nicht in Deutschland.

In der Facebook-Gruppe „Urlaub in Kroatien“ wurde ein Beitrag gepostet, der die momentanen Spritpreise an den Tankstellen in Kroatien zeigt. So kostet ein Liter Benzin nur 1,38 Euro. Erstaunliche Preise, besonders im Vergleich zu Deutschland.

+++ Urlaub in der Türkei: Touristen müssen aufpassen – es geht um viel Geld +++

Urlauber in Kroatien: Autofahren lohnt sich

In den Kommentaren können es die Nutzer kaum glauben. Autofahren ist für Urlauber in Kroatien deutlich entspannter als auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen zu sein und bei den Spritpreisen auch noch günstig. Wie ein Mann treffend in den Kommentaren schreibt, da „macht Tanken wieder Spaß.“

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Aber nicht nur Diesel ist in Kroatien unglaublich billig. Ein Liter Super kostet ebenfalls nur 1,47 Euro. Damit liegt der Preis über 30 Cent unter den durchschnittlichen Kosten, die auf Autofahrer in Deutschland zukommen. Für Urlauber in Kroatien lohnt es sich also richtig, wenn man mit dem Auto unterwegs ist.

+++ Mallorca: Irre Aktion am Ballermann! Touristen bringen Anwohner zur Weißglut +++

Begeistert kommentiert ein User den Post: „Bring mal ein paar Liter mit.“ Ein anderer schreibt voller Hoffnung: „Und ab morgen nochmal billiger.“ Diejenigen, die regelmäßig als Urlauber in Kroatien unterwegs sind, sind vollkommen begeistert von den billigen Preisen auf der Tankstelle.

Facebook-User können es kaum glauben

Aber auch wenn die Preise für Urlauber in Kroatien günstig wirken, sind diese für die Einheimischen relativ hoch. Sehr treffend merkt eine Nutzerin an: „Für uns ein toller Preis, aber wir haben in Deutschland auch einen höheren Durchschnittsverdienst.“ Für die Kroaten sind die Preise schon fast utopisch gestiegen und keiner freut sich dort über die Kosten an der Tankstelle.

Mehr Themen:

Trotzdem sind die Preise für Deutsche, die Urlaub in Kroatien machen, kaum zu glauben. Man kann sich also merken, dass man bei dem nächsten Kroatien Trip vielleicht mit dem Auto anreisen oder sich eins vor Ort ausleihen sollte. Bei diesen Preisen wird man es auf der Tankstelle sicher nicht bereuen.