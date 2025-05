US-Amerikanerin macht Urlaub in zahlreichen Ländern – in DIESE deutsche Stadt verliebte sie sich

Diese US-Amerikanerin ist anscheinend eine echte Weltenbummlerin. Sie machte Urlaub in Hunderten von Städten. Dabei geht zwar viel Zeit drauf, aber man erlebt auch eine Menge.

Vor allem eine deutsche Stadt hat es der US-Amerikanerin ziemlich angetan. In welche Stadt sie sich regelrecht verliebt hat, liest du in diesem Artikel.

US-Amerikanerin macht Urlaub in über 100 Städten weltweit – doch diese deutsche Stadt toppt alles

Helene Sula (38) lebt mit ihrem Mann Michael eigentlich in Montenegro. Doch da hält sie anscheinend nicht immer so viel. Zumindest sind die beiden gerne unterwegs. Sie machten bisher Urlaub in Dutzenden Ländern und Hunderten von Städten. In den letzten zehn Jahren waren sie fast unterwegs wie Nomaden, von einem Ort zum nächsten. Dabei verbringen sie rund 80 Prozent ihrer Zeit unterwegs auf den Straßen.

Zu den Städten, die sie bereits bereist haben, zählen unter anderem Bangkok, London, New York City, Aix-en-Provence in Frankreich, München, Marrakesch in Marokko und Riad in Saudi-Arabien, wie „Business Insider“ berichtet.

++ Das könnte dich auch interessieren: Urlaub an der Ostsee: Chaos am Strand – DAS sorgt für Entsetzen ++

Doch ihr absoluter Lieblingsort war in dieser Aufzählung noch nicht dabei. Die US-Amerikanerin schwärmt besonders von Heidelberg. Hier hat sie aber gar keinen Urlaub gemacht, hier hat sie drei Jahre lang mit ihrem Mann gewohnt. Und das war wohl überlegt. Denn die beiden recherchierten ein ganzes Jahr, wo sie in Europa am besten leben könnten. Und ihre Wahl ist auf Heidelberg in Baden-Württemberg gefallen.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Sie haben sich in die Stadt verliebt

Diese Entscheidung war für die beiden goldrichtig. Sie verliebten sich in die Stadt mit ihren Kopfsteinpflaster-Straßen, dem durch die Stadt fließenden Neckar und dem wunderschönen Heidelberger Schloss, das über der Stadt thront. Sie fühlten sich wie in einem wahrgewordenen Märchen.

Weitere News:

Zudem sind die US-Amerikanerin und ihr Mann der festen Überzeugung, dass diese Stadt völlig unterschätzt wird. Vor allem Urlauber aus den USA zieht es immer mehr in die deutschen Großstädte. Doch das „echte, klassische, charmante deutsche Gefühl“ sei vor allem in Heidelberg gegeben.

Übrigens: Die unfreundlichste Stadt Deutschlands liegt im Ruhrgebiet, mehr dazu liest du >> hier.