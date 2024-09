Urlaub in der Türkei: Was Türken jetzt machen, lässt Touristen fassungslos zurück

Die Türkei gehört zu den beliebtesten Reisezielen, wenn es darum geht, in den Urlaub zu fahren. Vor allem für einen unbeschwerten All-Inclusive-Urlaub gibt es zahlreiche Hotelanlagen, auch an Kultur und Sehenswürdigkeiten hat das Land einiges zu bieten.

Zudem galt es lange Zeit als besonders preiswert. Von Essen und Trinken bis hin zu den Übernachtungskosten hatte die Türkei den Ruf, wesentlich günstiger als Deutschland zu sein. Doch die Inflation macht auch vor der Türkei nicht halt.

Die Preise explodieren und der Urlaub ist nicht mehr so günstig, wie er es lange Zeit war. Kein Wunder also, dass viele Türken selbst nicht mehr so oft im eigenen Land Urlaub machen.

Urlaub in der Türkei zu teuer?

Nicht nur ausländische Touristen bekommen die Preissteigerungen zu spüren. Auch für die Türken selbst wird der Urlaub im eigenen Land immer unerschwinglicher. Viele weichen deshalb ins Ausland aus und reisen dabei ausgerechnet nach Griechenland, das eigentlich als „Erzfeind“ der Türkei gilt.

Denn während in der Türkei Hotelpreise und Ticketkosten explodieren, gilt Griechenland als günstige Alternative. Das beinahe Bizarre daran: Die Griechen können sich den Urlaub im eigenen Land selbst nicht mehr leisten.

Seit einigen Monaten können türkische Touristen ohne Visum auf zehn griechische Inseln reisen. Viele haben das in diesem Sommer schon genutzt. In den türkischen Medien berichten viele Touristen von der überraschenden Entdeckung, dass Urlaub im Nachbarland billiger ist als in den heimischen Badeorten an der Ägäis.

So auch die türkische Schauspielerin Begüm Öner: „Wir waren gerade auf Samos, da war alles halb so teuer wie in Bodrum.“

Einige Inseln, darunter Lesbos, registrieren zehn Mal mehr türkische Touristen als 2023. Auf Samos, wo 2023 rund 40.000 Türken ihren Urlaub verbrachten, wurden in diesem Sommer nun mehr als 150.000 erwartet, wie „Focus online“ berichtete. Zudem würde sich im Netz zahlreiche Klagen von Türken zu den hohen Preisen finden, seien es die Liegenpreise am Strand oder die Kugeln Eis.

Für Deutsche ist die Türkei nach wie vor eines der günstigsten Urlaubsländer in Europa. So zahlten die Deutschen bei einem Urlaub in der Türkei in diesem Jahr rund 41 Prozent weniger als bei einem Urlaub im eigenen Land. In Griechenland ist der Urlaub dagegen nur 23 Prozent günstiger, wie das Statistische Bundesamt mitteilt.