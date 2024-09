Urlaub in der Türkei wird zum Alptraum – Touristen berichten von Horror-Szenen

Ein Urlaub in der Türkei im Vier-Sterne-Hotel – das sollte doch eigentlich ein wahr gewordener Traum und kein Alptraum sein. Doch eine deutsche Familie erlebte es diesen Sommer ganz anders. Statt der versprochenen vier Sterne hing vorne am Hotel nur noch einer und der wurde noch während ihres Aufenthaltes sogar abgenommen! Doch das war noch nicht einmal das Schlimmste.

Von ihrem schrecklichen Urlaub in der Türkei berichtet die Familie dem Sender RTL. Ralf Benkö und die Urlaubsretter klemmen sich sofort hinters Telefon. Ob sie etwas bewirken können?

Urlaub in der Türkei entpuppt sich als Alptraum

Was als Vier-Sterne-Hotel vom Reiseveranstalter versprochen wurde, entpuppte sich bei der Ankunft der Familie schnell als regelrechte Bruchbude. Die Handtücher vor Ort waren dreckig, das Hotelrestaurant vermüllt, das Interieur kaputt, die Wände angeschimmelt und in der Dusche am Pool fanden die Touristen auch noch Fäkalien vor. Mit diesem Bild vor Augen kann man seinen Urlaub doch nicht genießen.

„Also die Situation ist katastrophal. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll!“, beschwert sich der Vater. Dabei sah auf den Fotos alles so toll aus. „Überall herrscht Verletzungsgefahr.“ Selbst die Rutsche am Pool sei eingekracht, als er sie mit seiner Tochter nutzen wollte. Doch selbst nach Beschwerden beim Hotelmanagement und Reiseveranstalter tut sich nichts, auf Mails und Anrufe wird einfach nicht reagiert.

Urlaub in der Türkei: Reiseveranstalter macht Zugeständnis

Ralf Benkö und seine Urlaubsretter schreiten ein, melden sich zunächst beim Reiseveranstalter. Der Chef zeigt sich gesprächsbereit und tatsächlich können die Urlaubsretter etwas bewirken. „Das Hotel ist aus dem Programm genommen worden“, meldet Benkö erfreut. Laut dem Reiseveranstalter sollen die Mängel am Hotel nun nach und nach behoben werden.

Die zweite Neuigkeit dürfte die Familie allerdings noch mehr freuen: Sie bekommen 45 Prozent des Reisepreises erstattet. „Ohne euch hätten wir das nie erreicht!“, bedankt sich der Familienvater bei Benkö und seinem Team.