Was für ein Horror im Urlaub in der Türkei! Das Land am Bosporus bietet für jeden etwas: Schöne Strände, Sonne, aber auch viel Natur wie am Schwarzen Meer oder pulsierende Metropolen wie Istanbul oder Izmir. Jetzt aber ist ein verheerender Todesfall eingetreten!

Ein britischer Tourist (73) ist mit Freunden auf einer Bootstour in Marmaris an der Ägäis-Küste unterwegs gewesen. Es sollte ein schreckliches Ende im Urlaub in der Türkei werden: Der Mann sprang ins kalte Wasser, ums sich abzukühlen.

Urlaub in der Türkei: Horror auf Bootstour! Tourist stirbt bei Ausflug

Doch plötzlich erlitt er einen Herzinfarkt, hatte keine Chance, sich aus dem Meer zu befreien. Seine Freunde sahen den verzweifelten Todeskampf, ehe der 73-Jährige schnell versank. Zwar rief die Boots-Crew schnell nach Rettungskräften, die dann auch zügig eintraf. Polizei, Küstenwache und Rettungstaucher fanden dann den leblosen Körper des Touristen, holten ihn raus.

Er wurde sofort ins Krankenhaus eingeliefert, doch jegliche Wiederbelebungsversuche schlugen fehl. Jetzt wird sein Körper gerichtsmedizinisch untersucht, um die Ursache für den Herzinfarkt zu ermittelt. Mediziner gehen davon aus, dass er wegen des kalten Wassers einen Schock erlitt, ehe er ertrank.

Mehr News:

Durch die niedrige Temperatur im Wasser verengen sich die Blutgefäße, sodass sich der Blutdruck gefährlich erhöht. Das Wasser in der Ägäis ist zu dieser Jahreszeit kälter 25 Grad, also nur was für Hartgesottene.