Urlaub in der Türkei: Rätsel um deutsche Touristin – plötzlich ist sie aus dem Hotel verschwunden

Alarm im beliebten Urlaubsort Alanya! Seit zwei Wochen wird hier eine deutsche Touristin vermisst. Sie war eigentlich im Urlaub in der Türkei mit ihrer Familie in einem Hotel untergekommen. Doch an einem Tag soll die 72-Jährige aus dem Ressort herausgegangen und dann nicht zurückgekommen sein.

Ein großes Rätsel für die türkischen Behörden und ein Drama für die Familie in ihrem Urlaub in der Türkei. Die mussten nun zurück nach Deutschland reisen – ohne die Großmutter.

Urlaub in der Türkei: Deutsche vermisst

Lediglich auf Socken soll die 72-Jährige eines Morgens vor etwa zwei Wochen das Hotel verlassen haben. Dort übernachtete sie im Urlaub mit ihrer Tochter, deren Mann und ihrer Enkelin. Wie ihr Schwiegersohn gegenüber der Zeitung „Sabah“ berichtet haben soll, sei sie an Alzheimer erkrankt und könnte deshalb aus Verwirrung heraus weggelaufen sein.

Was ist Demenz?

Eine signifikante fortschreitende Verschlechterung der geistigen Fähigkeiten bis hin zum kompletten Verlust

Die degenerative Krankheit stört auch Aufmerksamkeit, Sprach-, Auffassungs- und Denkvermögen wie die Orientierung.

In 90 Prozent der Fälle ist die Demenz irreversibel

Quelle: Bundesministerium für Gesundheit

Da die Reise irgendwann zum Ende kam, es aber noch keine Hinweise auf den Aufenthaltsort der Großmutter gab, musste die Familie wieder zurück nach Deutschland fahren. Woher genau in Deutschland die vermisste 72-Jährige stammt, ist unbekannt.

Suche geht weiter – Großeinsatz!

Die Einsatzkräfte suchen aber weiterhin nach ihr. In Wäldern, auf Feldern und selbst in Brunnen seien Taucher auf der Suche nach ihr. Vor einer Woche waren insgesamt 250 Personen im Einsatz. Bisher fehlt aber jede Spur.

Um bei der Suche zu helfen, hat die türkische Nachrichtenagentur DHA ein Video geteilt, dass die Vermisste in einem pinken T-Shirt in Alanya zeigt. Vielleicht werden andere Urlauber oder Einwohner der Region sie darauf erkennen. (mit dpa)