Urlaub in der Türkei: Familie erlebt Schock beim Kofferauspacken – es hätte tödlich enden können

Nach einem schönen langen Urlaub mit viel Strand, Erholung und unvergesslichen Erinnerungen nach Hause zu kommen, kann schnell mit Ernüchterung enden. Bei den einen ist die Wohnung nicht aufgeräumt und die Rückkehr beginnt mit einer Putzaktion, bei den anderen wartet ein riesiger Wäschehaufen darauf, nach dem Urlaub gewaschen zu werden. Alles nicht so prickelnd.

Doch für einen Mann endete das Kofferauspacken in einem reinen Desaster. Nachdem er mit seiner Familie in der Türkei Urlaub gemacht hatte, öffnete er zu Hause seinen Koffer. Was die Familie darin sah, ließ sie erstarren.

Urlaub in der Türkei: Tödliches Souvenir?

So hatte sich der Familienvater aus dem nordrhein-westfälischen Dülmen seine Reiserückkehr sicher nicht vorgestellt: Nachdem er mit Frau und Kindern aus dem Türkeiurlaub in der Region Antalya zurückgekehrt war, öffnete er den Koffer mit der schmutzigen Wäsche. Doch zwischen Hemden und Hosen saß ein blinder Passagier: Und zwar ein gelber Skorpion mit einem giftigen Stachel. Der erste Gedanke des Vaters war harmlos. Vielleicht haben die Kinder einen Plastikzug gekauft? Doch weit gefehlt.

Dann sah er, dass sich das vermeintliche Spielzeug plötzlich bewegte – und klappte schnell den Koffer wieder zu und verschloss ihn sorgfältig! Ordnungsamt und Feuerwehr stellten nach Angaben eines Stadtsprechers daraufhin den Koffer in einem zusätzlichen Behälter sicher und leiteten ihn an die Untere Naturschutzbehörde des Kreises weiter, berichtete die „Dülmer Zeitung“.

Der erste Verdacht auf einen tödlichen Gelben Mittelmeerskorpion bestätigte sich glücklicherweise nicht. Nach derzeitigem Kenntnisstand handelt es sich wahrscheinlich um einen Rindenskorpion. Das Gift der Tiere ist eher mild und die Symptome eines Stiches ähneln bei normalen körperlichen Voraussetzungen denen eines Bienenstiches. Glücklicherweise ist das Tier nicht tödlich! Das hätte nach dem Urlaub in der Türkei richtig gefährlich werden können.

Zoo Rheinberg übernimmt Skorpion

Dass das Tier nach dem Urlaub in der Türkei lebend in NRW ankam, verwunderte die Familie, denn der Koffer mit schmutziger Wäsche habe in der Türkei tagelang in einem stark aufgeheizten Auto gelegen, so der „WDR“. Bei der Naturschutzbehörde des Kreises Coesfeld kann der Skorpion nun nicht dauerhaft bleiben. Ein neues Zuhause ist aber schon gefunden: Der Zoo in Rheinberg übernimmt den blinden Passagier. Dann bekommt auch der Dülmener seinen Koffer zurück. Dieses Urlaubserlebnis wird er wohl nie vergessen!