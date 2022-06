Urlaub in der Türkei startet für Familie mit einem Albtraum – doch es kommt noch schlimmer

Einen erholsamen und reibungslosen Urlaub in der Türkei hatte sich eine Familie erhofft. Stattdessen erwartete sie ein Urlaubs-Drama, denn die Familie wurde regelrecht vom Pech verfolgt. Erst kam der Parkservice nicht und dann verpasste sie auch noch den Flug.

Aber das war erst der Anfang! Denn ihr Urlaub in der Türkei sollte tatsächlich eine noch schlimmere Wendung nehmen.

Urlaub in der Türkei: Reise fällt schon am Flughafen ins Wasser! „Alles ging schief“

In einer Facebook-Gruppe erzählte eine Urlauberin eine unfassbare Geschichte über ihren gerade erst überstandenen Urlaub in Side. Der war von wirklich kurzer Dauer – und das hatte seine Gründe. „Wir sind nach einer Nacht und einem Tag wieder zurückgeflogen, nachdem schon bei der Abreise alles schief ging.“

Es begann alles mit dem Parkservice, der ihre Familie versetzte. Schon mit reichlich Verspätung hetzten sie, ihr Mann und ihr kleiner Sohn zum Flughafen. Doch zu spät: Ihren Flug hatten sie bereits verpasst. Also ab zum nächsten Flieger, allerdings scheiterten sie prompt an der Ausreisekontrolle.

Ihr Urlaub in der Türkei wurde für eine Familie zu einer einzigen Verkettung unglücklicher Zufälle. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Pacific Press Agency

„Mein Mann durfte nicht einreisen, weil sein Ausweis an der Ecke eingerissen war“, klagte die Frau. Sie und ihr Kind wurden jedoch durchgelassen. Während die beiden schon mal vorflogen, verbrachte ihr Mann die nächsten 24 Stunden bei der Flughafenpolizei.

Urlaub in der Türkei: Mann darf nicht ausreisen – dann folgt die nächste Katastrophe

In der Türkei angekommen, verpasste die Mutter gleich den Transferbus und musste 60 Euro für ein Taxi zum Hotel bezahlen. Um 21 Uhr waren sie und ihr Kleiner dann endlich im Zimmer. Da bekam ihr Sohn plötzlich Fieber – 40 Grad – und fing an zu husten und sich zu übergeben.

„Ich kenne meinen Sohn, wenn er mit Fieber anfängt und kränklich wird, dann zieht sich das mit seinem Bronchialhusten wieder über Wochen und dann braucht er auch immer wieder Asthmaspray.“ Deshalb entschied sich die gestresste Mutter, gleich am nächsten Morgen wieder zurückzufliegen. Ihr Mann war sowieso noch in Deutschland am Flughafen.

-------------------------------

Mehr Urlaubsthemen:

-------------------------------

Für ihre dramatische Schilderung bekam die Frau viel Mitleid von den anderen Gruppenmitgliedern. „Der absolute Horror“, fand eine, „Schlechter kann es nicht laufen“, stimmte eine weitere zu. Andere wünschten ihr und ihrer Familie alles Gute und ihrem Sohn gute Besserung. (mbo)

>>> Eine andere Familie freute sich bei ihren Urlaub in der Türkei auf einen schönen Abend im Hotel. Stattdessen brach das Chaos aus >>>

Urlaub: Chaos am Flughafen – als ein Pilot eingreift, trauen Reisende ihren Augen nicht

Inmitten des Urlaubs-Chaos bot sich Touristen am Flughafen Edinburgh in Schottland ein ungewöhnlicher Anblick. Flugreisende trauten ihren Augen kaum! (Hier mehr dazu)