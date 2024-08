Urlaub in der Türkei: Frau will Drink am Strand kaufen – plötzlich muss die Polizei eingreifen

Dass in den touristischen Hotspots der Urlaubsländer zahlreiche versteckte Kostenfallen lauern, ist mittlerweile traurige Realität. Ob höhere Preise für Liegen am Strand für ausländische Urlauber oder eine böse Überraschung bei der Rechnung nach dem Restaurantbesuch – Reisende sollten wachsam sein, um nicht auf Betrüger hereinzufallen. Eine Frau, die ihren Urlaub in der Türkei verbrachte, musste dies am eigenen Leib erfahren.

SO viel Geld für zwei Gläser Saft? Das kann doch nicht wahr sein. Sogar die Polizei wurde nach dieser Rechnung eingeschaltet.

Urlaub in der Türkei: Abzocke am Getränkestand

Am Konyaalti-Strand, westlich von Antalya gelegen, sieben Kilometer lang und schön breit, wollte diese Frau ihren Urlaub in der Türkei verbringen, wie das Reiseportal „Hurriyet“ berichtet. Die hohen Temperaturen, die dort derzeit herrschen, machen natürlich durstig. Also machte sie sich auf den Weg zu einem der Getränkestände, um sich zu erfrischen. Nachdem sie dort zwei Gläser Granatapfelsaft bestellt hatte, traute sie ihren Augen kaum, als ihr die Rechnung präsentiert wurde. Über 1200TL sollten die beiden Gläser kosten – knapp 33 Euro! Unfassbar.

Auch interessant: Urlaub in der Türkei: Airline im Ausnahme-Zustand! Touristen bekommen es heftig zu spüren

Auch die Urlauberin konnte den Preis nicht glauben. Dennoch bezahlte sie zunächst, meldete den Vorfall aber sofort der Polizei, wie das Portal berichtet. Schnell waren Zivilpolizisten und Beamte der Stadtverwaltung von Antalya vor Ort. Auch ihnen war sofort klar, dass es sich bei dem Preis um Betrug handelte. Der Standbetreiber wurde aufgefordert, den Preis zurückzuzahlen. Die Touristin erhielt daraufhin das zu viel gezahlte Geld zurück und bezahlte den tatsächlichen Preis von 200 TL für die Getränke, also etwas mehr als fünf Euro.

Das könnte dich auch interessieren:

Doch mit der Rückgabe des Geldes war es nicht getan. Der Getränkestand, an dem neben Granatapfelsaft auch Eis verkauft wurde, wurde kurzerhand komplett dicht gemacht und eine offizielle Anzeige gegen den Betreiber erstattet. Der Betreiber des Standes wehrte sich jedoch. Seinen Angaben zufolge war es ein einzelner Mitarbeiter, der diese neuen Praktiken gegenüber den Urlaubern angewandt habe. Der Mitarbeiter sei noch am selben Tag entlassen worden.

Dennoch gilt: Wer in der Türkei Urlaub macht, sollte sich vor solchen Kostenfallen in Acht nehmen! Außerdem lohnt es sich, im Fall der Fälle die Behörden einzuschalten. Schließlich müssen sich Touristen nicht alles gefallen lassen!