Damit der Urlaub nicht zum Alptraum wird – DAS musst du vorab beachten

Der Sommer ist schon voll im Kommen und damit einher geht auch die Vorfreude auf den langersehnten Urlaub. Während die einen ihre Reise bereits vor Monaten geplant und gebucht haben, gibt es auch so einige, die eher auf Spontanität setzen. Zahlreiche Last-Minute-Angebote locken schließlich mit vermeinten günstigen Preisen.

Doch stimmt das wirklich? Welche Zeit ist eigentlich die beste, um Flugtickets zu buchen? Welche Tricks gibt es, um bares Geld zu sparen? Und welche Fehler sollte man auf keinen Fall machen?

Urlaub: Worauf du beim Flüge-Buchen achten solltest!

Nachdem in letzter Zeit fast alles teurer geworden ist, ob Lebensmittel oder Kleidung, müssen viele Menschen auch bei der Urlaubsplanung kräftig sparen. Die Flugpreise sind ins Unermessliche gestiegen. Die Experten von „Urlausbguru“ haben deshalb einen wichtigen Tipp parat. Die günstigsten Flugpreise gibt es demnach am Dienstagabend ab 18 Uhr. Am teuersten sind Flüge am Wochenende, weil dann natürlich die meisten Menschen Zeit haben, nach Flügen zu suchen. Mai und Juni gehören ebenfalls zu den teuersten Monaten des Jahres. Aus diesem Grund ist es ratsam, am Dienstagabend nach Flügen Ausschau zu halten.

Auch der Abflugtag spielt eine Rolle. Dienstag und Mittwoch sind die Tage, an denen Flüge am günstigsten sind. Wer es vermeiden kann, samstags oder sonntags zu fliegen, sollte dies besser tun. Um den günstigsten Flug in den Urlaub zu erwischen, empfiehlt sich auch die Nutzung von Flugsuchmaschinen zum Vergleich. Besonders beliebt dabei ist „Skyscanner“, die Plattform wird auch im Netz immer wieder hochgelobt. Auch Flexibilität senkt den Preis. Flüge in der Nacht oder mit einem Umstieg sind oft unbeliebter und in dem Sinne natürlich auch günstiger.

Achtung: DAS kann teuer werden

Bei der Flugbuchung ist es sehr wichtig, den Namen genauso anzugeben, wie er im Ausweis steh, sonst kann es beim Check-in zu bösen Überraschungen kommen. Nachträgliche Namensänderungen auf dem Flugticket können je nach Fluggesellschaft hohe Gebühren verursachen. So werden bei Eurowings 70 Euro Bearbeitungsgebühr fällig, bei Ryanair kostet eine Namensänderung kurz vor dem Flug sogar 115 Euro! Also lieber doppelt kontrollieren, denn wenn der Name auf dem Flugticket nicht mit dem Namen im Pass übereinstimmt, nimmt die Airline den Passagier nicht in den Urlaub mit.

Wer außerdem in diesem Sommer heiraten will und die Flitterwochen bereits auf den neuen Namen gebucht hat, sollte sich schnellstmöglich um einen neuen Pass kümmern – denn das kann unter Umständen mehrere Wochen dauern.