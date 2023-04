Urlaub in Thailand: Skandal am Strand! Deutscher Tourist verhaftet – wegen DIESER unfassbaren Aktion

Ob Mallorca, Thailand oder Ibiza – deutsche Urlauber haben bei Einheimischen mitunter nicht den besten Ruf. Schuld daran sind oft Touristen, die in ihrem Urlaub komplett über die Strenge schlagen. Einige Party-Hotspots haben in den vergangenen damit begonnen, die Regeln für „Sauf-Touristen“ zu verschärfen, zum Beispiel am Ballermann (mehr hier).

Auch die Küstenstadt Pattaya in Thailand versucht sein verruchtes Image loszuwerden. Doch weiterhin lockt das ehemalige Fischerdorf Sex-Touristen aus aller Welt an (mehr hier).

Urlaub in Thailand: Deutscher am Strand verhaftet

Wie das Urlaubsportal „Der Farang“ unter Berufung auf thailändische Medien berichtet, ist der deutsche Tourist am Mittwoch (29. März) splitterfasernackt über den Pattaya Beach stolziert. Dabei soll er andere Urlauber und Einheimische erschreckt haben. Die riefen schließlich die Polizei. Als die Einsatzkräfte am Strand eintrafen, gönnte sich der Deutsche ein Nacktbad im Meer.

Die Aufforderung, aus dem Wasser zu kommen, ignorierte er konsequent. Erst nach einer Viertelstunde ließ er sich schließlich überreden, versuchte aber, vor der Polizei zu entwischen. Doch das gelang ihm nicht. Weil der renitente Mann seine Hose weiterhin nicht anziehen wollte, drückten die Einsatzkräfte ihn zu Boden und streiften ihm nicht nur seine Hose, sondern auch Handschellen über.

Diese Strafe erwartet den deutschen Urlauber

Denn öffentliche Nacktheit ist in Thailand nicht nur verpönt, sondern steht auch unter Strafe. So muss der deutsche Urlauber mit einem Verfahren nach Abschnitt 388 des thailändischen Strafgesetzbuches rechnen.

Darin heißt es nach Angaben von „Der Farang“: „Jede Person, die eine solche schändliche Handlung in der Öffentlichkeit vornimmt, indem sie sich entkleidet, ihre unbekleidete Person zur Schau stellt oder eine andere obszöne Handlung begeht, wird mit einer Geldstrafe von höchstens fünfhundert Baht belegt.“ Die Strafe dürfte aus Sicht des Touristen allerdings zu verschmerzen sein. Denn umgerechnet kostet ihn seine Aktion demnach höchstens 13,50 Euro.