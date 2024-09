Urlaub in Spanien: Gefährliches Virus breitet sich aus – mehrere Menschen gestorben

Spanien gehört zu den beliebtesten Urlaubsländern der Deutschen. Egal ob Mallorca, Barcelona, Sevilla oder Andalusien – das südeuropäische Land hat überall Sonne, leckeres Essen und spanische Gelassenheit zu bieten.

Es gibt allerdings eine Gefahr, die aktuell im Urlaub in Spanien lauert. Bereits seit Anfang des Jahres breitet sich ein Virus aus, das schon einige Einheimische das Leben gekostet hat.

Urlaub in Spanien: Mücken übertragen West-Nil-Virus

In Spanien und Südeuropa geht die Angst vor dem West-Nil-Fieber um! Der von Stechmücken übertragene Virus kann den Gesundheitszustand von Erkrankten innerhalb eines Tages dramatisch verschlechtern. Man bekommt hohes Fieber, Atemnot, muss sich erbrechen – und kann auch an dem Virus sterben, weil es Hirnhaut- und Gehirnentzündungen auslösen kann.

In diesem Sommer ist die Ansteckungsgefahr durch Mückenbisse besonders hoch, weil durch das Wetter eine Mückenplage entstanden ist. „Im Frühling hat es viel geregnet, Ende Mai wurden in der Provinz Sevilla 24.000 Hektar Reisfelder mit Süßwasser überflutet, die ideale Brutstätte für Mücken“, erklärt der spanische Wissenschaftler Jordi Figuerol gegenüber „ZDF heute“.

Urlaub in Spanien: Auch andere Länder betroffen

Besonders schlimm grassiert das West-Nil-Fieber in der Region Andalusien, wo in Sevilla seit Jahresbeginn schon fünf Menschen daran gestorben sind. Dort demonstrieren die Einheimischen dieser Tage immer wieder für eine Impfung gegen die Infektionskrankheit.

Die Behörden vor Ort setzen allerdings gerade auf andere Maßnahmen, versuchen, die Verbreitung der Mücken durch Töten der Mückenlarven einzudämmen. Auch schon ausgewachsene Mücken werden durch Insektentöter in Fahrzeugen und Hubschraubern sowie Drohnen beseitigt.

Offen bleibt noch, ob die Plage in Spanien auch hierzulande dramatisch wird. So kommt das West-Nil-Virus auch in Griechenland und Italien vor, ebenso gab es erste Fälle in Deutschland in diesem Sommer. Reiselustige sollten sich also gut überlegen, wohin ihr nächster Urlaub gehen soll.