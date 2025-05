Urlaub auf Teneriffa bald teurer? Touri-Hotspot will Besucher abkassieren

Die Urlaubssaison steht vor der Tür. Und so sehr sich viele Deutsche auf ihre wohlverdiente Auszeit freuen, so sehr graut es doch einigen Einheimischen in den klassischen Urlaubsländern vor den kommenden Monaten.

Gerade in Italien, Griechenland oder Spanien werden auch in diesem Jahr wieder massive Touristenströme erwartet. Neben Mallorca ist mittlerweile auch Teneriffa eine beliebte Insel für deutsche Urlauber. Doch genau dieser Trend soll Reisende in einem Ort bald teuer zu stehen kommen.

Urlaub auf Teneriffa: Neue Gebühr für Touristen

Erst 2024 konnte die spanische Kanaren-Insel Teneriffa einen Rekord verbuchen. Mit alleine 18 Millionen Touristen aus dem Ausland hat das Reiseziel wohl einen neuen Beliebtheitsstatus erreicht. Wer sich darüber aber nicht wirklich freuen kann, sind die Einheimischen.

Sie fühlen sich durch die Touristenmassen in ihrem eigenen Wohnort benachteiligt. Sie müssen mit ansehen, wie die Reisenden Bereiche wie öffentliche Reinigung, Abfallmanagement, öffentliche Einrichtungen, Wasserverbrauch und Sicherheit belasten. Dabei sind die Einwohner in Teneriffa die Personen, die mit ihren Steuern genau für diese Aspekte finanzieren.

Eine neue Gebühr soll jetzt für mehr finanzielle Gerechtigkeit sorgen, berichtet „Teneriffa News“. Die Gemeinde San Miguel de Abona im Süden der Insel plant deshalb die Einführung einer Kurtaxe für Touristen.

Urlaub auf Teneriffa: Das erwartet Touristen

Wie hoch die Gebühr ausfallen soll, ist noch unklar. Sie soll allerdings pro Person und Nacht in touristischen Unterkünften berechnet werden. San Miguel könnte sich dabei am Vorbild der Gemeinde Mogán auf Gran Canaria orientieren. Hier wird seit 1. April 2025 eine Touristensteuer in Höhe von 15 Cent pro Person und Übernachtung fällig.

Die Einnahmen, die San Miguel auf Teneriffa aus der Taxe generiert, sollen zweckgebunden für Tourismusförderung, Umweltschutz, Erhaltung des Kulturerbes und Küsten sowie für die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs verwendet werden.