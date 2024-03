Urlaub in Spanien: Drastisches Verbot trifft jetzt auch Reisende hart

Gerade jetzt, wo sich die höheren Temperaturen langsam aber sicher durchsetzen und der Urlaub im Sommer noch in weiter Ferne liegt, entscheiden sich viele Menschen für einen Kurztrip innerhalb Europas. Viele beliebte Reiseziele sind von deutschen Flughäfen aus in weniger als zwei Stunden zu erreichen und eignen sich daher hervorragend für ein verlängertes Wochenende, zum Beispiel Spanien.

Um Geld zu sparen oder noch mehr Städte zu sehen, bieten sich Zwischenstopps an. In Spanien können Reisende zum Beispiel von Barcelona nach Madrid fliegen und so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Doch die spanische Regierung macht den Urlaubern jetzt einen Strich durch die Rechnung.

Urlaub in Spanien: Neue Regelung trifft Reisende

Erst im vergangenen Mai ging eine Nachricht durch die Decke: Frankreich hat als erstes Land Kurzstreckenflüge offiziell verboten, wenn es eine gute Bahnverbindung als Alternative gibt. Umweltschützern sind Kurzstreckenflüge schon seit langem ein Dorn im Auge. Nun will auch Spanien den Umweltschutz vorantreiben und hat sich dabei an Frankreich orientiert. Das Land geht jetzt einen drastischen Schritt.

Erst Ende Oktober wurde eine neue Regierungskoalition in Spanien gebildet, die sich auf einen Vorschlag zur Begrenzung des Flugverkehrs verständigt hatte. Gesagt, getan: Am 21. Februar 2024 wurde dazu eine offizielle Vereinbarung im spanischen Abgeordnetenhaus getroffen, wie „Reisereporter“ berichtete. Laut der neuen Regel sollen Flüge in Spanien gestrichen werden, die auch mit dem Zug in weniger als 2,5 Stunden bewältigt werden können.

Barcelona und Madrid

Laut dem spanischen Nachrichtenportal „20 Minutos“ gilt das Verbot für die Inlandsflüge auf dem spanischen Festland. So sind vor allem die Verbindungen zwischen Alicante und Madrid, Barcelona und Madrid sowie Valencia und Madrid betroffen.

Durch die Abschaffung von insgesamt elf Flugrouten sollen die Emissionen von Inlandsflügen auf dem spanischen Festland um 30 bis 40 Prozent reduziert werden. Die Gesamtemissionen Spaniens sollen insgesamt damit um fast 10 Prozent gesenkt werden.