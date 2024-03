Urlaub auf Mallorca: Beliebter Strand plötzlich gesperrt – Touristen haben keine andere Wahl

Für viele Malle-Fans kann die Urlaubssaison gar nicht früh genug beginnen. Sobald die Sonne sich ein paar Tage in Folge zeigt, buchen die Hardcore-Inselfans schon die ersten Flieger auf die Baleareninsel.

Ein März-Urlaub auf Mallorca? Nichts Ungewöhnliches. Schließlich bietet die Insel auch im vergleichsweise kühlen Frühling mehr als Bierkönig und Ballermann – landschaftlich hat Mallorca auch abseits der Playa de Palma einiges zu bieten.

Doch ein beliebter Strand auf der Insel musste nun für Besucher gesperrt werden. Touristen haben keine andere Wahl, als den Verordnungen Folge zu leisten – denn sonst könnte es schmerzhaft für sie enden.

Urlaub auf Mallorca: Strand abgesperrt

Die Rede ist vom Strand in Andratx, rund 30 Kilometer westlich von Palma. Statt dem traumhaften Sand am Meer ist an der Küste nur eines zu sehen: ein Teppich aus zahlreichen glibberigen Quallen!

Wie die „Ultima Hora“ – eine Partnerzeitung des „Mallorca Magazin“ – berichtet, hat sich die Situation, die seit dem ersten März-Wochenende (2./3. März) besteht, im Laufe der darauffolgenden Tage sogar noch verschlimmert. Sogar die Polizei sah sich nun gezwungen, zu reagieren.

Entlang der gesamten Strandpromenade nahe dem beliebten Hotel Brismar wurden Absperrungen errichtet, um Passanten und Touristen vor den Quallen zu schützen. Denn die Begegnung mit den augenscheinlich harmlosen Tierchen könnte schmerzhaft enden.

Die Quallen sind nämlich berüchtigt für ihr Nesselgift. Wenn dies in Kontakt mit menschlicher Haut kommt, kann das zu großen Schmerzen und unschönen Hautreizungen führen.

Quallen-Alarm auf Mallorca

Grundsätzlich kennen die Menschen in der Region dieses Phänomen bereits aus den vergangenen Jahren. Vor allem in den Wintermonaten landeten zuletzt immer wieder zahlreiche Quallen am Strand. Grund für das ungewöhnliche Spektakel seien laut Experten – wie so oft – veränderte Klimabedingungen.