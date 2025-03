Urlaub in Spanien, Italien und Co.: Achtung! Dieser Fehler könnte für Ärger sorgen

Hast du schon deinen nächsten Urlaub in Spanien, Italien und Co. geplant? Spätestens jetzt, wo uns die Frühlingssonne wieder in Reisestimmung versetzt, wälzen viele von uns wieder die Urlaubsangebote.

Wie verbringst du denn am liebsten deine wohlverdienten Ferien? Pauschalurlaub in der Sonne? Abenteuerreise durch ein fremdes Land? Oder bist du doch eher Typ Kreuzfahrt? Egal was dein Ding ist, einen Ausweis wirst du wohl bei jeder Reise ins Ausland benötigen. Doch ob Reisepass oder Personalausweis – dieser Fehler könnte dir jede Menge Ärger einhandeln. Wir klären auf.

Urlaub in Spanien, Italien und Co.: Achtung! Dieser Fehler mit deinem Ausweis könnte für Stress sorgen

Ist dir schon mal aufgefallen, dass sowohl auf dem Personalausweis als auch im Reisepass dein Name zweimal auftaucht? Und manchmal ist dieser sogar unterschiedlich geschrieben. Aber wie kann das nur sein? Chip.de erklärt, dass Namen mit Umlauten, einem „ß“ oder Diakritika, also Zeichen, die Punkte, Striche, Häkchen, Bögen oder Kreise enthalten, zu verschiedenen Schreibweisen im Ausweis führen können. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn du Björn Müller heißt. In Deutschland kennen wir das, aber sobald du Urlaub in Spanien, Italien oder auch im englischsprachigen Raum machst, kann das zu Verwirrungen führen.

Das könnte dich auch interessieren: ++ Bargeld-Schreck für Urlauber! Dieses Land geht drastischen Schritt ++

Denn in deinem Ausweis taucht dein Name neben dem Hauptfeld auch immer in der sogenannten maschinenlesbaren Zone (MRZ, machine readable zone) auf. Im Hauptfeld steht die normale Schreibweise des Namens. Doch in der maschinenlesbaren Zone wird ein standardisiertes Format der internationalen Zivilluftfahrtorganisation verwendet. Und hier verwandeln sich zum Beispiel die Umlaute im Namen Björn Müller dann in Bjoern Mueller.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

So kannst du die Probleme umgehen

Wenn du also derart Umlaute, ein „ß“ oder Diakritika im Namen hast, solltest du bei Urlaub in Spanien, Italien und Co. genau aufpassen. Beim Vergleich deines Flugtickets oder einem Visa-Dokument mit deinem Ausweis, könnte es schnell zu Unstimmigkeiten kommen.

Weitere News:

Doch du kannst die möglichen Probleme ganz leicht umgehen, indem du auf den Reisedokumenten deinen Namen so angibst, wie es auch in der maschinenlesbaren Zone deines Ausweises der Fall ist. Dann stimmen die Dokumente mit deinem Personalausweis oder Reisepass überein und so sollten dir die Probleme erspart bleiben.

Warum Raucher an der Ostsee jetzt Ärger bekommen könnten, liest du in diesem Artikel.