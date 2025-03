Urlaub an der Ostsee: Strand-Ärger wegen Rauchern! Gemeinden greifen mit Verbot durch

Sommer, Sonne, Strand – viele freuen sich schon darauf, die kühle Brise und die warme Sonne zu genießen. Doch statt wie gewohnt nach Spanien, Österreich oder in die Schweiz zu fliegen, setzen sich immer mehr Reisende ins Auto und fahren zur Ostsee. Denn auch hier kann man wunderbar am Strand Urlaub machen – und das ganz ohne langwierige Flugreisen.

Für manche gehört aber auch eine Zigarette am Strand einfach zur absoluten Entspannung dazu. Doch das sorgt zunehmend für Ärger, und einige Gemeinden an der Ostsee greifen nun zu einem drastischen Verbot – wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet.

Urlaub an der Ostsee: Zigaretten sorgen für Ärger und Frust

Es ist ein heißes Thema, das schon seit Jahren überzukochen droht. Die Insel Norderney hat 2011 bereits als Vorreiter das Rauchen an ihren Stränden verboten. Aber an vielen anderen Stränden wird noch fleißig geraucht – und das sorgt immer wieder für Diskussionen unter Urlaubern.

Ein großes Ärgernis sind vor allem die achtlos in den Sand geworfenen Zigarettenstummel. „Wenn ich barfuß am Strand bin und sich Zigarettenstummel in meine Füße bohren ist Schluss, da hab ich dann auch keine Lust mehr“, sagt eine Urlauberin gegenüber „MOIN.DE“. Und auch ein anderer Besucher merkt an: „Dann sollte man die bestrafen, die ihre Kippen einfach in den Sand werfen.“ Aber nicht jeder ist für ein Verbot – einige sprechen sich dagegen aus.

Gemeinden äußern sich deutlich: Es gibt keine Rauchverbots-Zonen

Doch nicht nur die Urlauber haben eine Meinung, auch die Ostsee-Gemeinden lassen sich nicht lumpen. In den meisten Orten an der Ostsee ist das Rauchen am Strand bislang erlaubt – und das soll laut den Gemeinden auch so bleiben. Eine Sprecherin des Timmendorfer Strands erklärte gegenüber unserem Partnerportal, dass es auch weiterhin kein Verbot geben werde. Auch in Kühlungsborn sieht man das komplett ähnlich und lehnt eine Rauchverbots-Zone ab.

