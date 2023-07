Droht jetzt etwa Ärger beim Urlaub in Spanien?

Am Strand von Gran Canaria wurde zwischenzeitlich die rote Flagge gehisst. Das bedeutet, dass das Baden für alle Badegäste oberhalb der Kniehöhe verboten ist. Was war geschehen?

Urlaub in Spanien: Regelmäßige Hai-Sichtungen

Rettungsschwimmer hatten tatsächlich mehrere Haie in Küstennähe gesichtet hat. Unter den Haien war auch zwei Meter langer Hammerhai, der mit seinen zwei Jungtieren in die Nähe des Strands von Patalavaca gekommen ist. Der örtlichen Gemeinde Mogán blieb in Rücksprache mit den Rettungsschwimmern nicht anderes übrig als den Hai-Alarm auszurufen.

Experten zufolge seien in den Gewässern der Kanaren jedoch zahlreiche Hai- und Rochenarten und außerdem verschiedene Delfin- und Walarten zuhause. Daher sei die jüngste Hai-Sichtung in der Küstennähe von Gran Canaria nicht ungewöhnlich. Die gesichteten Hammerhaie seien zudem nicht gefährlich.

Hai-Gefahr am spanischen Festland höher

An der Küste des spanischen Festlandes sieht die Sachlage jedoch etwas anders aus. Hier beobachten Meeresbiologen die sich häufenden Hai-Sichtungen an der spanischen Küste wie beispielsweise die an der Costa del Sol mit Besorgnis.

Es gebe jedoch keinen Grund, die Strände an Spaniens Küsten in diesem Sommer komplett zu meiden. Einschätzungen der Fachleute zufolge sei es noch nicht absehbar, dass sich die südspanischen Küstengewässer zum einem neuen Hai-Hotspot entwickeln.

Es kann nach wie vor problemlos Urlaub in Spanien gemacht werden und auch ins Meer darf man weiterhin gehen. Man sollte nur ab und zu einen Blick auf die Farbe der Flagge der Rettungsschwimmer werfen, denn die wird immer frühzeitig warnen.