Urlaub auf Mallorca – das ist für viele Entspannung und Relaxen. Einfach mal für ein paar Tage komplett abschalten und die Arbeit vergessen. Und wo kann man die Arbeit am besten vergessen? Genau, bei herrlichem Wetter am Strand. In dieser entspannten und arbeitsfreien Zone kann es jetzt allerdings zur Teilzeitarbeit der Urlauber kommen. Zumindest wenn es nach Wissenschaftlern aus Spanien geht…

Die haben nämlich auf Mallorca eine besondere Tierart gefunden und sind jetzt auf die Mitarbeit von Urlaubern auf Mallorca angewiesen.

Urlaub auf Mallorca: mögliche Krabbenplage

Nach Informationen der „Mallorca-Zeitung“ hat die Balearen-Universität in Zusammenarbeit mit dem Projekt „Biodibal“ kürzlich eine Info-Kampagne gestartet. Dabei geht es um die Felsenkrabbe, die im spanischen Katalog der invasiven gebietsfremden Arten aufgeführt wird. Die Art ist eigentlich an der amerikanischen Pazifik- und Atlantikküste sowie an der afrikanischen Atlantikküste heimisch.

Jetzt hat sich die Krabbenart aber entlang der Küste der Iberischen Halbinsel, den Küsten des Tyrrhenischen und Ionischen Meeres sowie ostwärts bis in die Türkei und Libyen ausgebreitet. Wissenschaftler vermuten, dass Schiffe als Ausbreitungsvektoren gedient haben. Wo die Krabbenart einmal aufgetaucht ist, schafft sie es in erstaunlich kurzer Zeit, eine hohe Populationsdichte aufzubauen.

Mallorca: Krabben als Gefahr für heimische Arten

Die Fruchtbarkeitsrate der Krabben ist hoch. Die Wissenschaftler fürchten deswegen, dass die Art auf Mallorca und den Balearen andere heimische Krabbenarten verdrängen könnte. Wer glaubt, eine der Krabben gesehen zu haben, sollte ein Foto machen, sich den genauen Fundort notieren und beides dann mit Datums- und Namensangabe per E-Mail an info.biodibal@fueib.org schicken. Alternativ geht das auch über die Website biodibal.uib.cat (Registrierung notwendig) oder per App („Biodibal“). Die App ist für Android und iOS verfügbar.

Die Felsenkrabbe ist an ihrer auffälligen Musterung zu erkennen. Sie fühlen sich besonders wohl in Ufernähe und steinigen Gebieten mit wenig Vegetation. Weitere Nachrichten aus Mallorca sind hier zu finden.