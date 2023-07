Touristen müssen dieses Jahr im Urlaub auf Mallorca wieder aufpassen. Denn die Behörden sagen dem Sauftourismus erneut den Kampf an. Auf der Lieblingsinsel vieler Deutscher herrschen in der Hochzeit strikte Regeln.

Wer sich nicht daran hält, wird belangt. Mitunter kann es richtig teuer werden, wie wir bereits berichteten. Doch nicht nur das! Der Urlaub auf Mallorca könnte in dieser Saison ganz schnell eine ungewollte Wendung nehmen.

Urlaub auf Mallorca: Verband geht rigoros vor

Der Hotelierverband an der Playa de Palma will härter gegen den Sauftourismus auf Mallorca vorgehen und stellt deshalb erneut einen Privatdetektiv ein. Laut dem regionalen Sender IB3 liegt der Grund darin, dass im vergangenen Jahr bei einer ähnlichen Aktion über 800 Verstöße innerhalb einer guten Woche festgestellt wurden – und das lediglich auf drei Straßen.

In diesem Sommer will der Verband allerdings nicht nur Bußgelder, sondern auch Anzeigen gegen saufwütige Touristen erstatten, die sich nicht an die Regeln halten. Ab wann der Detektiv jedoch durch Palma streifen wird, ist bisher unbekannt.

Das ist verboten auf Malle

Seit der Einführung des Anti-Sauftourismus-Gesetzes darf nicht mehr auf der Straße getrunken werden. Bars dürfen nach einer bestimmten Uhrzeit keinen Alkohol mehr ausschenken und Märkte oder Kioske ihn nicht mehr verkaufen. Es wurden deswegen sogar schon Lokale dichtgemacht. Auch Diebstähle und das verbotene Hütchenspiele hatte der Detektiv aufgedeckt.

In der vergangenen Saison fielen ihm zudem vermehrt illegale Straßenverkäufe von Cocktails auf. Auch aus Transporter heraus wurde Bier verkauft. In keinem der Fälle wurde jedoch die Polizei aktiv, wie der Präsident des Hotelierverbandes gegenüber IB3 kritisiert.

Urlaub auf Mallorca: Hotels werfen Gäste raus

„Wir versuchen es zumindest zu ändern“, sagte José Antonio Fernández. „Wenn es nicht klappt, werden wir weitersehen. Aber wenn wir uns kollektiv dafür entscheiden, dass die Playa de Palma und Magaluf Rotlichtviertel sein sollen, dann wird es eben so sein.“ Wie ernst der Verband das Thema nehme, zeigte sich nicht zuletzt darin, dass er zwischen Juli und August 2022 selbst aus seinen Mitgliederhotels an die 180 Urlauberin werfen ließ. Diese hatten gegen das Gesetz verstoßen und mussten deswegen gehen.