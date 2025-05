Urlaub in Spanien: Nur noch Tempo 80 auf der Autobahn? Hier sollten Touristen aufpassen!

Ein Urlaub in Spanien ist für viele ein absolutes Highlight. Vor Ort gibt es allerdings regelmäßig Neuerungen, die nicht nur für Einheimische, sondern auch für Touristen gelten. Seit neustem ist beispielsweise eine Reservierung für verschiedene Sehenswürdigkeiten notwendig (>>> hier mehr lesen).

Jetzt kommt es auch in puncto Straßenverkehr zu einer Neuerung, auf die viele in einem Urlaub in Spanien wohl lieber verzichten würden: Eine neue Geschwindigkeitsbegrenzung. Gerade diejenigen, die mit dem Auto anreisen oder sich einen Mietwagen nehmen, sollten vorsichtig sein.

Urlaub in Spanien: Hier solltest du aufpassen

Um Unfällen entgegenzuwirken und CO₂-Ausstöße und den Kraftstoffverbrauch zu reduzieren, schraubt Spanien an den Tempolimits. In Katalonien wird diesbezüglich eine Autobahn mit dynamischen Tempolimits eingeführt, wie der spanische Nachrichtendienst „okdiario“ berichtet.

Auf einem 150 Kilometer langen Abschnitt der Autobahn AP-7 wird das bisherige Tempolimit von 120 Kilometer pro Stunde durch ein neues, von Künstlicher Intelligenz gesteuertes System ersetzt. Doch auf was muss man dann in einem Urlaub in Spanien achten?

Nur noch Tempo 80 auf der Autobahn?

Wie „chip.de“ berichtet, passt das neue System das Tempolimit in Katalonien jetzt selbst an. Abhängig ist die Geschwindigkeitsvorgabe von verschiedenen Faktoren wie Wetter, Verkehrsaufkommen, Tageszeit, Baustellen, Straßenzustand und Sichtverhältnisse.

Dementsprechend kann es dazu kommen, dass Touristen in ihrem Urlaub in Spanien auf einmal 80 auf der Autobahn fahren müssen. Zu erkennen sind die Tempo-Angaben dann auf elektronischen Anzeigen. Wer trotzdem zu schnell fährt, muss mit fiesen Bußgeldern rechnen. Die können in Spanien übrigens höher ausfallen, als in Deutschland.