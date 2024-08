Urlaub in der Schweiz: Gast entsetzt über Bratwurst-Preis im Restaurant – „Absolute Abzocke“

Im Urlaub regen sich Touristen immer wieder über die Preise in Restaurants auf. Ein Vorfall während eines Urlaubs in der Schweiz erregt momentan besonders viel Aufmerksamkeit. Auf Facebook beschwert sich ein Gast über die Preise in einem Restaurant.

Auf Facebook postet der Nutzer die Rechnung, die er im Urlaub in der Schweiz im Restaurant erhalten hat, und beschwert sich über den Preis. Er fordert die anderen Nutzer auf: „Bitte unterstützt das Restaurant in Hergiswil bei der SGV Station nicht.“ Laut seiner Aussage sei das Restaurant eine „absolute Abzocke und hat nicht gastfreundliche Preise“.

Urlaub in der Schweiz: Gast beschwert sich auf Facebook

Der geposteten Rechnung ist zu entnehmen, dass er für eine Cola und eine Kalbsbratwurst mit Brot 22,50 Franken zahlen musste. Das entspricht umgerechnet rund 23,80 Euro. Nicht nur empfindet der Gast diese Preise im Urlaub in der Schweiz als viel zu teuer, er kritisiert außerdem noch die „Selbstbedienung und das unfreundliche Personal“ im Restaurant.

Wie die „tz“ berichtet, wies die Wirtin die Anschuldigung des Gastes vehement zurück. Dem Gast sei mehrmals kommuniziert worden, dass man das Gericht mit einer Beilage anbiete. Sie habe sogar die Video-Überwachung überprüft und berichtet: „Ich habe es mir mehrfach angeschaut und hörte deutlich, dass meine Mitarbeiterin den Kunden darauf hinwies, dass das gewünschte Menü mit einer Beilage möglich ist.“

Der Gast argumentiert jedoch, dass er als Beilage mit Pommes-Frites oder einem Salat gerechnet habe. Stattdessen gab es „nur“ Brot und Senf, was für ihn den hohen Preis im Urlaub in der Schweiz absolut nicht rechtfertige. Es steht also Aussage gegen Aussage.

„Das sind normale Preise in der Schweiz.“

In den Kommentaren auf Facebook verstehen viele nicht, warum sich der Gast über das Restaurant aufregt. Ein Nutzer fragt: „Speisekarte kann man aber lesen?“ Immerhin sind dort die Preise angegeben. Andere Nutzer argumentieren auch, dass die Preise im Urlaub in der Schweiz immer etwas teurer sind als in Deutschland. Ein Nutzer erklärt so in den Kommentaren: „Das sind normale Preise in der Schweiz.“ Ein wenig Recherche hätte den Schock also wohl verhindert.

Wie die „tz“ berichtet, ist die Beschwerde über das Restaurant eine Überraschung. Das Restaurant hat nämlich auf „Tripadvisor“ in der Regel hervorragende Bewertungen. Besonders der gute Service des Restaurants wird betont und es wird von einem motivierten Team berichtet. Jedoch ist dieser Vorfall im Urlaub in der Schweiz kein Einzelfall und es beschweren sich immer wieder Touristen über die hohen Preise in beliebten Urlaubsorten.