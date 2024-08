Kreuzfahrt: Reederei verkündet es selbst – Passagiere außer sich! „Ohne uns“

Von einer Kreuzfahrt träumen viele Menschen. Allerdings ist ein Urlaub auf hoher See nicht für jedermann finanziell stemmbar. Die, die es sich leisten können, wollen die Reise auch in vollen Zügen genießen.

Eine Sache, die diesbezüglich bei vielen Kreuzfahrt-Urlaubern nicht fehlen darf, sind Balkonkabinen. Passagiere können sich eine Reise ohne die Privatterrasse mit Meerblick kaum mehr vorstellen.

Kreuzfahrt: Reederei verkündet Mega-News

Man sitzt entspannt auf dem Balkon seiner Schiffskabine und lässt die See an sich vorbeiziehen- so stellen sich wohl viele eine traumhafte Kreuzfahrt vor. Für viele Reisende ist eine Balkonkabine daher ein Muss! Von der Reederei MSC Cruises gibt es jetzt tolle News für die Kreuzfahrt-Fans.

Wer auf den Kreuzfahrtschiffen in der Karibik, im Mittelmeer oder den Vereinigten Arabischen Emiraten Urlaub machen will, darf sich bei der MSC Cruises auf ein Balkonkabinen-Special freuen, wie das Unternehmen mitteilt.

Urlauber können ein „atemberaubendes Panorama und noch mehr Entspannung“ erleben. Die Reisen können dabei private Momente „mit traumhaftem Meerblick und romantischen Sonnenuntergängen“ direkt aus dem Balkon bestaunen.

Passagiere begeistert

Davon zeigen sich auch die Passagiere begeistert. „Balkonkabinen sind fantastisch. Aufstehen und den Sonnenaufgang am Balkon genießen, die Einfahrt in den Hafen, am besten noch mit Kaffee – herrlich und entspannend“, schreibt ein Mann beispielsweise. Eine Frau geht sogar so weit, dass sie und ihre Familie ohne Balkonkabinen keine Kreuzfahrt machen wollen: „Ohne Balkon – ohne uns. Wir buchen ausschließlich Balkonkabinen und genießen jeden Tag.“

Allerdings weiß auch jeder, dass Balkonkabinen natürlich mehr kosten, als die normalen Kabinen. Dennoch wollen es sich die Urlauber nicht nehmen lassen, die mehrtägige Kreuzfahrt mit der tollen Balkonaussicht zu genießen – auch wenn man dafür dann mehr zahlt.