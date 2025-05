Urlauber müssen in diesem europäischen Land aufpassen – sogar das Auswärtige Amt warnt

Das Auswärtige Amt hat eine aktuelle Warnung an alle Touristen herausgegeben, die bald ihren Urlaub in diesem Nachbarland von Deutschland antreten wollen. Wegen einer Großveranstaltung müssen Urlauber nämlich dort mit erheblichen Einschränkungen rechnen.

Ab Samstag (10. Mai) bis zum 17. Mai findet in Basel in der Schweiz der Eurovision Song Contest (ESC) statt. Musikfans aus ganz Europa strömen für die Veranstaltung in die Stadt. Laut dem Auswärtigen Amt werden rund 500.000 Besucher erwartet. Dies könnte für Urlauber, die in diesem Zeitraum in der Schweiz unterwegs sind, zu erheblichen Schwierigkeiten führen.

Urlauber sollten verstärkt auf ihre Wertsachen achten

Wegen der Großveranstaltung wird es einige Verkehrsbeschränkungen und Sperrungen rund um die Veranstaltungsorte geben. Das betrifft insbesondere die St. Jakobshalle, also den Ort, an dem der ESC stattfindet, aber auch den angrenzenden St. Jakob-Park. Es soll jedoch auch in der Innenstadt von Basel zu Beschränkungen und Sperrungen kommen. Urlauber sollten sich besser informieren, bevor sie ihre Reise antreten.

Das ist jedoch nicht die einzige Einschränkung, mit der Urlauber in der Schweiz rechnen müssen. Wer seine Drohne mit in den Urlaub mitnehmen möchte, sollte sich dies besser noch einmal überlegen, denn es gilt ein Drohnenflugverbot. Das Verbot gilt ab Freitag (9. Mai) bis zum 18. Mai über das Gebiet des Kantons Basel-Stadt und angrenzenden Gemeinden des Kantons Basel-Landschaft, wie das Auswärtige Amt erklärt.

Aufgrund der großen Menschenmassen, die zu erwarten sind, sollten Urlauber besonders aufmerksam sein und verstärkt auf ihre Wertsachen achten. Angesichts der vielen Besucher muss man in Basel auch mit verstärkten Sicherheitsvorkehrungen und vielen Sicherheitskräften rechnen. Auch weist das Amt darauf hin, dass rund um die Veranstaltungsorte des ESC Videoüberwachungen eingerichtet wurden.

Basel erweitert den öffentlichen Nahverkehr

Um den vielen Besuchern Herr zu werden, werden in der Stadt Basel mobile „Awareness-Teams“ unterwegs sein, die insbesondere an eingerichteten Zufluchtsorten oder auch „Safe Spaces“ anzutreffen sind. Bei Problemen kann man sich an diese Teams wenden.

Trotz der erheblichen Einschränkungen gibt es eine gute Nachricht für Urlauber in der Schweiz. Angesichts der erwarteten Menschenmassen hat die Stadt Basel den öffentlichen Nahverkehr deutlich ausgeweitet. Das gilt nicht nur tagsüber, sondern auch nachts sollen mehr Busse und Bahnen unterwegs sein.