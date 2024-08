Urlaub in Portugal: Touristen zittern – Einstellung des Flugverkehrs denkbar

Wer bald seinen Urlaub in Portugal antreten wird, sollte sich besser gründlich informieren, denn das Auswärtige Amt hat eine Warnung ausgesprochen.

Es ist sogar möglich, dass der Flugverkehr komplett eingestellt wird. Touristen sollten sich besser auf ihre Reise vorbereiten, wenn sie keine Probleme haben wollen.

Momentan verreisen viele in den Urlaub, denn in vielen Bundesländern sind die Schulferien vorbei. Dabei ist der Urlaub in Portugal eines der beliebtesten Reiseziele in Europa. Jedoch geht eine aktuelle Warnung herum, die Touristen einen Strich durch die Rechnung machen kann.

Urlaub in Portugal: Auswärtiges Amt spricht Warnung aus

Seit Dienstag (27. August) hat das Auswärtige Amt eine Warnung ausgesprochen an all diejenigen, die Urlaub in Portugal machen. In dem Artikel heißt es: „Die Lufthansa-Tochtergesellschaft Discover Airlines hat von Dienstag, dem 27. August, bis Freitag, dem 30. August einen Streik angekündigt. Hiervon können auch Flugreisende nach Portugal – insbesondere nach Madeira – betroffen sein.“

Für die Anreise in den Urlaub in Portugal sollte man sich also besser informieren. Laut Reisehinweis werden sich die Probleme am Flughafen ebenfalls in das Wochenende erstrecken. Am Samstag (31. August) und Sonntag (1. September) sind ebenfalls weitere Streiks angekündigt.

Am Wochenende hat die portugiesische Transportarbeitergewerkschaft (Sttamp) einen landesweiten Streik des Abfertigungspersonals an den Flughäfen angekündigt, wie der „Westfälischer Anzeiger“ berichtet. Das Auswärtige Amt erklärt: „Auch hier kann es an beiden Tagen zu Beeinträchtigungen, Flugausfällen oder einer vollständigen Einstellung des Flugverkehrs kommen“ Im Urlaub in Portugal sollte man sich auf Einschränkungen oder sogar einer kompletten Einstellung einstellen.

Alle Flughäfen in Portugal sind betroffen

Alle Flughäfen in Portugal sind von dem Streik des Abfertigungspersonals betroffen, zu dem Frust vieler Touristen. Laut der Gewerkschaft soll es vor allem in Lissabon und Porto zu „schwerwiegenden Einschränkungen“ kommen. Touristen, die ihren Urlaub in Portugal antreten wollen, sollten sich besser gründlich bei ihren Airlines informieren, wie der ADAC warnt.

Falls der Flug für den Urlaub in Portugal von dem bevorstehenden Streik betroffen ist und annulliert wird oder Verspätung hat, haben Reisende jedoch Rechte, wie der „Westfälischer Anzeiger“ berichtet. Touristen haben so zum Beispiel Anspruch auf Unterstützungsleistungen, Verpflegung und Unterbringung.