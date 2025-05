Urlaub: Achtung! Das solltest du niemals in diesem EU-Land tun – es drohen harte Strafen

Der Sommer naht und damit auch die Urlaubs-Saison 2025. Für viele Deutsche geht es mit dem Auto oder mit dem Flugzeug also schon bald auf große Reise – ob in eines der EU- oder Nachbarländer oder sogar bis auf einen anderen Kontinent.

Eines der beliebten Reise-Ziele ist Polen. Spannende Sehenswürdigkeiten oder die schöne Natur lockt viele Urlauber in das Nachbarland Deutschlands, das einiges zu bieten hat. Aber Achtung: Obwohl viele Regeln in Polen denen in Deutschland ähneln, unterscheiden sich einige auch. Der „reisereporter“ erklärt, worauf du in Polen tunlichst achten solltest, wenn du keine fette Strafe riskieren willst.

Urlaub in Polen: Dafür drohen sogar Haftstrafen

Seit dem 17. April 2025 gibt es ein umfassendes Fotografie-Verbot in Polen. Fotografie-Verbot? Ja, du hast richtig gelesen. Seit Kurzem dürfen zahlreiche militärisch und strategisch wichtige Einrichtungen und Objekte, wie unter anderem Militäranlagen, Brücken, Tunnel oder bestimmte Seehäfen in Polen nicht fotografiert werden. Laut Angaben des deutschen Auswärtigen Amtes darfst du auch keine Bilder von Einrichtungen der Kommunikationsinfrastruktur oder der Polnischen Nationalbank und der Bank Gospodarstwa Krajowego machen.

Demnach solltest du gehörig aufpassen, wovon du im Polen-Urlaub einen Schnappschuss machst. Die betroffenen Objekte seien zwar mit entsprechenden Hinweisen gekennzeichnet, allerdings kann es sein, dass diese nur schlecht oder nicht eindeutig erkennbar sind. Also sei auf der Hut: Wenn du dich nicht an das Fotografie-Verbot hältst, musst du mit einer Beschlagnahmung deiner Ausrüstung sowie Geld- oder sogar Haftstrafen rechnen!

Auch an diese Regeln solltest du dich unbedingt halten

Ein weiteres Gesetz, das in Polen streng durchgesetzt wird, ist das Anti-Raucher-Gesetz. Seit 2010 gilt zum Schutz von Nichtrauchern ein absolutes Rauchverbot in Museen, Theatern, öffentlichen Verkehrsmitteln, an Bahnhöfen oder Bushaltestellen sowie in Krankenhäusern, an Schulen und auf Spielplätzen. Solltest du dich nicht daran halten, musst du auch hier mit einem fetten Bußgeld rechnen.

Auch mit Alkohol wird in Polen anders umgegangen, als in Deutschland. Das Trinken von Alkohol ist auch Urlaubern an öffentlichen Plätzen untersagt und nur an entsprechend gekennzeichneten Orten erlaubt. Zudem musst du mindestens 18 Jahre alt sein, damit dir Alkohol verkauft oder ausgeschenkt wird. Wenn du schon ein oder zwei Bier getrunken hast, solltest du außerdem kein Auto mehr fahren. Denn in Polen liegt die Grenze für Alkohol am Steuer bei 0,2 Promille – im Gegensatz zu den 0,5 Promille in Deutschland, beziehungsweise 0,3 bei einer auffälligen Fahrweise oder Gefährdung des Verkehrs. Wenn du in Polen mit mehr als 0,5 Promille Auto fährst, musst du mit einer Gefängnisstrafe rechnen!

Zuletzt solltest du im Polen-Urlaub beim Thema Autofahren unbedingt auf eine weitere Sache achten: Du solltest nicht im Halteverbot parken. Denn damit riskierst du nicht nur einen Strafzettel, sondern außerdem eine „Kralle“, die Ordnungshüter deinem Fahrzeug mancherorts sofort anlegen. Wenn du die „Kralle“ wieder loswerden willst, musst du ein fettes Bußgeld bezahlen.