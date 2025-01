Urlaub an der Ostsee: Frau will ein letztes Mal ans Meer – es wird ein Abschied für immer

Frau Prinz hat nur noch einen großen Wunsch, sie will noch ein letztes Mal das Meer sehen. Dank des Teams von Wünschewagen kann sie mit ihrer Familie noch einen letzten magischen Urlaub an der Ostsee verbringen, an dem Ort, der ihr so viel bedeutet.

Die Teams der bundesweit 23 Wünschewagen, allesamt betrieben vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), sind genau für diese oft sterbenskranken Menschen da. Für diejenigen, die noch einen letzten Wunsch haben, sei es ein Konzertbesuch, ein Familienbesuch oder eben einen Urlaub an der Ostsee, wie es der Wunsch von Frau Prinz war.

Urlaub an der Ostsee: Sonnenschein trotz Schneeregen

Der Urlaub an der Ostsee fand in dem wunderschönen Ostseebad Wustrow statt. Wunscherfüllerin Doreen erinnert sich auf Facebook: „Es war knackig kalt in Wustrow und die Fahrt von Schneeregen begleitet – aber tatsächlich brach der Himmel auf und zeigte uns am Meer einen strahlenden Sonnenschein“.

Bevor es ans Meer ging, musste sich die Reisegruppe jedoch erst einmal stärken. In dem Restaurant kümmerte sich das Personal rührend um Frau Prinz und die Wunscherfüllerin. Nach einer köstlichen Mahlzeit ging es dann jedoch endlich an das ersehnte Meer, was der große Höhepunkt des Urlaubs an der Ostsee war.

Auf Facebook berichtet das Team von Wünschewagen: „Es ging auf die Seebrücke. Und mit vereinten Kräften, dicken Handschuhen und Mützen runter an den Strand. Zusammen zogen wir Frau Prinz im Rollstuhl bis ans Wasser.“ Voller Begeisterung bewunderte Frau Prinz das Meer. Der Urlaub an der Ostsee ist für sie etwas ganz Besonderes, denn insbesondere mit Wustrow verbindet sie viele wertvolle Erinnerungen.

Emotionale Szenen am Strand

Dann kam ein Moment, der selbst das Team von Wünschewagen schlucken ließ. Die sterbenskranke Frau Prinz blinkte ein letztes Mal auf das Meer und rief „Tschüss Ostsee, lebe wohl …“ Die Familie von Frau Prinz, die sie bei ihrem Urlaub an der Ostsee begleitet hatte, umarmte die Frau bei diesen Worten und weinte. Doreen erinnert sich: „Für einen kleinen Moment hätte man am liebsten die Zeit angehalten.“

Mit diesem emotionalen Moment war der große Urlaub an der Ostsee jedoch noch nicht vorbei. Für einen großen Abschluss ging es noch zu der Ahrenshooper Mühle für Kaffee und Kuchen. Wunscherfüllerin Doreen berichtet: „Der Darß schenkte allen nochmal seinen schönsten Sonnenschein und schickte Frau Prinz glücklich und erschöpft auf die Rückreise“. Frau Prinz und ihre Familie hatten dank des Teams von Wünschewagen einen wunderschönen Tag, der ihnen noch lange in Erinnerungen bleiben wird.