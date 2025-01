Ski-Urlauber flucht über Preise – „Eine Frechheit“

Skifahren ist nicht nur eine Sportart, sondern auch eine Lebensentscheidung – eine, bei der man regelmäßig tief in die Tasche greifen muss. Und wer glaubt, der Ski-Pass sei das Teuerste an dem winterlichen Urlaub, der hat den Nebelhorn-Imbiss noch nicht gesehen!

Im malerischen Oberstdorf, einem der beliebtesten Wintersportziele, hat kürzlich ein Post für ordentlich Furore gesorgt. Nun ließ ein Besucher des Nebelhorns seinem Ärger über die kulinarischen Preise freien Lauf.

Ski-Urlaub: Currywurst-Preise lösen Wirbel aus

„Die Preise sind eine Frechheit!“ – so die unmissverständliche Botschaft des Users, der ein Foto seines gewählten Gerichts beisteuerte. Und was gemeint ist? Ein Currywurst-Menü mit Pommes – für stolze 13 Euro! Gefunden wurde das teure Mahl in einem Imbiss – direkt an der Talstation der Nebelhornbahn in Oberstdorf.

Das Lokal wurde erst im April 2024 eröffnet und lockt seine Gäste mit einer guten Google-Bewertung von 4,2 von 5 Sternen. Doch eine kleine Recherche zeigt, dass die Preise seit August 2024 wohl kräftig gestiegen sind.

Und offenbar ist der oben genannte Besucher mit seiner Meinung nicht alleine, denn auch ein weiterer Facebook-Nutzer schreibt: „Die Wurst schmeckt, trotzdem sind die Preise mit nichts zu rechtfertigen. Bei der Wurst bin ich weder auf Trüffel gestoßen, noch bei den Pommes auf Gold.“

„Eine Currywurstbude mit Champagner auf der Karte – da hat man eigentlich keine weiteren Fragen mehr“, merkt ein weiter Nutzer skeptisch an.

Ski-Urlaub: Diskussion um Imbiss-Preise

Doch nicht alle sind so empört wie die Kritiker. Einige Kommentare relativieren die hohen Preise und erklären, dass man an beliebten Orten eben auch mit höheren Preisen rechnen muss. „An angesagten Orten zahlt man die angesagten Preise“, betont so ein Urlaubs-Fan.

Und auch ein weiterer User, der die Preise aus Zürich kennt, merkt an, dass man in den Schweizer Skigebieten für den gleichen Preis deutlich mehr bekommen würde. Offenbar eine Diskussion ohne Ende.

Das Fazit der ganzen Geschichte? Skifahren ist ein Sport für die Königsklasse der Reisenden – oder wie man in der Schweiz sagen würde: Wenn’s ums Essen geht, schaut man nicht auf den Preis.