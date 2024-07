Urlaub an der Ostsee: Zwei Frauen besuchen Küste – eine von beiden wird nie wieder zurückkehren

Es wirkt wie ein gewöhnlicher Urlaub an der Ostsee. Zwei Frauen unternehmen einen Spaziergang am Timmendorfer Strand, Jedoch steckt dahinter mehr: Eine von ihnen wird nämlich nie wieder an den traumhaften Strand zurückkehren können.

Es wirkt zunächst, als würden Andrea und ihre Frau Ines einfach nur ihren Urlaub an der Ostsee verbringen. Dahinter steckt jedoch deutlich mehr, denn Ines ist schwerstkrank. Es ist wahrscheinlich, dass sie nicht mehr lange Zeit hat. Jedoch wollte sich das Paar noch einen letzten Wunsch zusammen erfüllen, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet.

Wünschewagen: die letzten Wünsche erfüllen

Das Team von Wünschewagen ist genau für diese Menschen da – für diejenigen, die sich noch einen letzten Wunsch erfüllen wollen. Das kann alles sein, von Konzertbesuchen, zur Familienfeier gefahren werden oder eben noch einmal den Strand sehen, wie es sich Ines wünscht.

Mit dem Team von Wünschewagen Niedersachsen unternimmt das Paar einen Ausflug zum Timmendorfer Strand, wie „MOIN.DE“ berichtet. Obwohl Ines bereits nicht mehr laufen kann, nutzen sie die Zeit, um noch einmal gemeinsam m Strand zu sein. Es ist zu bezweifeln, dass Ines noch einmal stark genug sein wird, um Urlaub an der Ostsee zu machen.

Auf Facebook postet das Team von Wünschewagen Niedersachsen ein Bild von Ines und ihrer Frau Andrea. Ines wirkt zwar schwach und erschöpft, aber trotzdem lächelt sie. Neben ihr kniet Andrea, den Arm um sie gelegt. Trotz allem wirken die beiden zufrieden. Der Ausflug scheint ein voller Erfolg gewesen zu sein und Ines konnte den kurzen Urlaub an der Ostsee genießen.

Urlaub an der Ostsee: Andrea und Ines sind dankbar

Andrea bedankt sich auf Facebook auch noch einmal herzlich bei dem Team von Wünschewagen: „Wir danken euch sehr, dass ihr uns das ermöglicht habt. Vielen lieben Dank an Inga und Martina, die uns so oft zum Lachen gebracht haben und mit denen wir so viel Spaß haben konnten. Und auch, dass wir eine ganze Weile für uns hatten – das war ein so wichtiger Tag für uns. Vielen, vielen lieben Dank an das ganze Team des Wünschewagens.“

