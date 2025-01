Urlaub an der Ostsee: Frau erlebt ihre letzte Reise – am Ziel geschieht ein kleines Wunder

Der Wünschewagen ist ein Projekt des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB), der schwerstkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen besonderen Wunsch erfüllt. Wie zum Beispiel einen Urlaub an der Ostsee.

Das hat sich Karin gewünscht. Der Wünschewagen teilt jetzt ihr Erlebnis in einem Instagram-Beitrag, der zu Tränen rührt. Denn am Ziel gab es ein kleines Wunder.

Urlaub an der Ostsee: Karins letzte Reise

Seit 2014 bringen engagierte Samariter mit dem Wünschewagen todkranke Menschen am Ende ihres Lebens noch einmal an ihren Lieblingsort. Karin ist eine von ihnen. Sie wollte so gerne noch einmal mit ihrem Mann und ihrer Tochter Urlaub an der Ostsee machen.

Auch interessant: Bußgeld: 2025 droht böse Überraschung! Wer beim Restmüll pennt, riskiert fette Strafe

„Obwohl uns typisch norddeutsches Schietwetter empfing, holten wir die Familie voller Vorfreude in Karins Wohnung ab. Ihr Wunschziel war Haffkrug, doch der Regen zwang uns zu einer spontanen Planänderung“, schreiben die Samariter auf Facebook über den Urlaub an der Ostsee. Aus diesem Grund haben sie sich für Travemünde entschieden, wo der Wünschewagen direkt am Strand parken konnte.

Dann geschah ein kleines Wunder

„Die Fahrt war von entspannter, gelöster Stimmung geprägt. Karin hielt den Wünschewagen-Teddy fest im Arm, während sie sich immer mehr auf das Meer freute. Je näher wir dem Ziel kamen, desto lichter wurde der Himmel. Und dann, wie ein kleines Wunder, empfing uns Travemünde mit strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel“, heißt es weiter im Beitrag.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vor Ort warteten bereits Karins Sohn mit Partnerin und Hündin Holly auf sie. Gemeinsam schlenderten sie dann über die Promenade bis ans Meer. „Karin strahlte über das ganze Gesicht, genoss die frische Brise und den Blick auf die Wellen“, so die Wünscherfüller.

Weitere Nachrichten haben wir heute für dich zusammengestellt:

Die Leser des Beitrags sind überwältigt von der Hingabe der Samariter, die Karin diesen letzten Urlaub an der Ostsee ermöglicht hatten. „Es ist wunderschön, dass es den Wünschewagen gibt und die Menschen, die Wünsche erfüllen! Herzlichen Dank dafür, dass es euch gibt!“, schreibt eine Frau auf Instagram.